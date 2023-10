SD: Najavljena vlast antievropska, anti-NATO i anti-crnogorska

Podgorica, (MINA) – Formiranjem nove većine, čiji bi konstituent bila koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG), Crna Gora bi dobila antievropsku, anti-NATO i anti-crnogorsku vlast, smatraju Socijaldemokrate (SD).

“Ukoliko su tačne informacije koje smo sinoć dobili iz medija o formiranju nove većine, onda je sasvim jasno da smo, sve ovo vrijeme, na sceni imali fingiran proces sa jednim konačnim ciljem – formiranje antievropske, anti-NATO i u konačnom anti-crnogorske vlasti”, navodi se u saopštenju SD-a.

Iz te partije su kazali da je sve vrijeme mandatar Milojko Spajić izgleda “mazao oči” javnosti sa manjinskim partijama, pokušavajući da, u očima međunarodne zajednice, djeluje “evropskije”.

“Sve priče da sa konstituentima ZBCG i Građanskim pokretom URA nema razgovora pale su u vodu”, rekli su iz SD-a.

Kako su naveli, to najbolje govori ne samo o političkom karakteru mandatara.

Iz SD-a su kazali da će u Crnoj Gori, kako mediji javljaju, na čelo parlamenta doći čovjek koji je prvostepeno osuđen za terorizam u pokušaju i rušenje Ustavnog poretka.

“Po automatizmu, taj isti čovjek, koji djeluje pod jasnom kontrolom Beograda i Moskve, biće član Savjeta za bezbjednost i odbranu i imati pristup svim povjerljivim informacijama kojima raspolaže jedna NATO članica. Za rubriku vjerovali ili ne”, istakli su iz SD-a.

Oni su naveli da sastav Vlade, dok ne vide potencijalne kandidate, neće komentarisati.

Iz SD-a su ocijenili da je sigurno da će tako “sklepana Vlada”, ako ne bude gora od Abazovićeve, teško biti bolja.

“U svakom slučaju, građani Crne Gore će, kako se čini, uskoro dobiti figuru Milojka Spajića, a stvarnog premijera Aleksandra Vučića”, zaključili su iz SD-a.

