SD: Državni vrh ćuti na direktne prijetnje Beograda

Podgorica, (MINA) – Državni vrh Crne Gore besramno ćuti na direktne prijetnje Beograda, saopštile su Socijaldemorate (SD).

Kako su rekli iz te partije, ni dan nakon što je srpski ministar odbrane Miloš Vučević Crnoj Gori zaprijetio ukrajinskim scenarijom nema nikakvog odgovora državnog vrha Crne Gore.

“Besramna je tišina koja se čuje iz Vlade, dok sprski ministar odbrane Crnoj Gori prijeti ukrajinskim scenarijom zbog priznanja nezavisnosti Kosova”, naveli su iz SD-a u saopštenju.

Prema njihovim riječima, takvo ponašanje zvaničnog Beograda ne čudi.

Iz SD-a su kazali da ne čudi ni ponašanje Vlade Dritana Abazovića koja se, kako su naveli, odlučila da i u posljednjim danima tehničkog mandata bespogovorno služi Srbiji i njenim interesima.

“Dakle, o direktnim prijetnjama državnom suverenitetu i integritetu ni riječ, a kamoli sjednica Vijeća za nacinalnu bezbjednost koje, čini se, zasijeda jedino kada je to u Abazovićevom ličnom, ili partijskom interesu”, kaže se u saopštenju.

