Šćepanović zatražio analizu ocjene postojanja prekršaja u slučaju Mandića

Podgorica, (MINA) – Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je zatražio detaljnu analizu ocjene postojanja prekršaja u slučaju novinara Brana Mandića, u okviru koje će biti sagledana i prethodna uporedna praksa u takvim i sličnim situacijama.

Šćepanović je podsjetio da je protiv Mandića, Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, na osnovu podnijete prijave univerzitetskog profesora Aleksandra Stamatovića, podnijelo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog objavljene kolumne i navodnih uvreda u njoj.

“Zatražio sam od policijskih službenika (pravnika) koji se bave prekršajnom oblašću, da nedvosmisleno utvrde sve okolnosti osnovanosti podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, sa jedne strane, i radi uspostavljanja ravnoteže između slobode izražavanja i zaštite ugleda sa druge strane, a isključivo vodeći se pretežnijim javnim interesom”, rekao je Šćepanović.

On je, kako je saopšteno iz Uprave policije, kazao da je Mandić kolumnu objavio u cilju zaštite dostojanstva žene i njegove koleginice novinarke i da je prijava protiv njega podnijeta u momentu kada se nije nalazio na čelu Uprave policije.

Šćepanović je dodao i da o podnošenju prijave nije bio obaviješten.

“Zatražio sam detaljnu analizu ocjene postojanja prekršaja, u okviru koje će biti sagledana i prethodna uporedna praksa u ovakvim i sličnim situacijama, te ćemo javnost blagovremeno obavijestiti o rezultatima”, naveo je Šćepanović.

On je dodao da prekršajnu odgovornost u konačnom cijeni sud.

“Naloženo je rukovodiocima svih organizacionih jedinica Uprave policije da bez odlaganja u svim postupanjima koja uključuju medijske radnike primjenjuju principe zakonitosti, proporcionalnosti, transparentnosti, objektivnosti i zaštite javnog interesa, kao i opšteprihvaćena načela medijskog diskursa zagarantovana međunarodnim pravom i konvencijama”, kazao je Šćepanović.

On je rekao da će se službenici policije sa posebnom pažnjom i senzibilitetom odnositi prema svim događajima u kojima policija cijeni opravdanost zahtjeva, a koji se odnose na pojačanu kritiku prema osobama koje su dužna da trpe veći pritisak javnosti, odnosno razumijevanje upotrebe specifičnih tehnika i stilova novinarskog izražavanja prilikom društvenog komentarisanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS