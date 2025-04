Šćepanović: Uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Državljani Srbije I.D. i M.Č. uhapšeni su zbog sumnje da su u četvrtak poslije ponoći ubili I.B. na Cetinju, saopštio je vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović.

On je na konferenciji za novinare rekao da je policija reagovala pravovremeno.

“Ekspresno djelovanje policije, lociranje objekta, neposredno hvatanje izvršilaca. U štek stanu su nađeni državljani Srbije I.D. i M.Č.”, kazao je Šćepanović i dodao da je pronađeno vatreno oružje i municija.

On je, kako prenosi portal RTCG, rekao da je pretragom terena ispod nadgrobne ploče u jednoj grobnici pronađeno vatreno oružje kojim je izvršeno ubistvo.

“Sumnjamo da su uhapšeni imali logističku podršku odavde”, rekao je Šćepanović.

On je kazao da se osumnjičeni za ubistvo vode kao operativno interesantne osobe u Srbiji, koje su optuživane za više krivičnih djela.

Šćepanović je naveo da se ubijeni I.B. bavio pomorstvom.

On je naveo da je policija efikasno odgovorila na sve kriminalne aktivnosti.

“Od 1. januara registrovana su četiri ubistva, sva četiri su rasvijetljena, kao i pet pokušaja ubistava”, rekao je Šćepanović.

On je istakao da još nema podataka da je I.B. bio slučajna žrtva, a da osumnjičeni za ubistvo nijesu legalno prešli granicu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS