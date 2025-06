Šćepanović sa oficirima za vezu Savezne policije Njemačke: Nastavak saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Uprave policije spremna je da, kroz snažno strateško partnerstvo i operativnu efikasnost, nastavi odlučnu i beskompromisnu borbu protiv svih oblika kriminala, poručio je vršilac dužnosti direktora policije Lazar Šćepanović na sastanku sa oficirima za vezu Savezne policije Njemačke.

Šćepanović se sastao sa novoimenovanim oficirom za vezu Savezne policije Njemačke, Georgom Geitnerom, i dosadašnjim oficirom za vezu Rüdigerom Stranskym, u okviru njihove primopredaje dužnosti.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Šćepanović je pozdravio novoimenovanog oficira za vezu i zahvalio dosadašnjem oficiru na kontinuiranom zalaganju i podršci koju je pružio Upravi policije tokom svog mandata, te unapređenju kapaciteta crnogorske policije u borbi protiv organizovanog kriminala.

Navodi se da je poseban fokus sastanka bio na modernizaciji i reformi policijskog obrazovanja u okviru projekta uspostavljanja Kriminalističke akademije u Crnoj Gori.

„Ovaj projekat će omogućiti policijskim službenicima da, osim srednjeg, steknu i visoko obrazovanje iz oblasti kriminalistike, u skladu sa potrebama Uprave policije, a u cilju reforme, reorganizacije i kvalifikacije nedostajućeg kadra za potrebe kriminalističke policije“, kaže se u saopštenju.

Šćepanović je naglasio da je strateško opredjeljenje Uprave policije da, sinhronizovanim djelovanjem svih organizacionih cjelina, pruži jedinstven i odlučan odgovor u borbi protiv organizovanog kriminala, posebno kroz blisku saradnju sa Specijalnim državnim tužilaštvom, o čemu i svjedoče ostvareni rezultati u prethodnom periodu.

Iz Uprave policije su kazali da su se učesnici sastanka saglasili da je period koji slijedi izuzetno važan za Crnu Goru na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

„U tom smislu, najavljen je nastavak saradnje na projektu uspostavljanja Kriminalističke akademije u saradnji sa Policijskom akademijom, ministarstvima unutrašnjih poslova i, intenziviranje saradnje kroz Twinning projekat u cilju jačanja kapaciteta Forenzičkog centra, kao i intenzivniji operativni rad na rasvjetljavanju starih krivičnih djela“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Šćepanović je izrazio čvrsto uvjerenje da će dosadašnja plodotvorna i uspješna saradnja biti nastavljena istim intenzitetom i kvalitetom, te dodatno osnažena kroz nove zajedničke inicijative.

„Šćepanović je posebno naglasio spremnost Uprave policije da, kroz snažno strateško partnerstvo i operativnu efikasnost, nastavi odlučnu i beskompromisnu borbu protiv svih oblika kriminala, u interesu bezbjednosti građana i evropske budućnosti Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

