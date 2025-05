Šćepanović: Policija nije mogla spriječiti masovno ubistvo na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Masovno ubistvo na Cetinju 1. januara bilo je nepredvidivo i policija nije mogla postupati proaktivno i spriječiti posljedice, kazao je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović na sjednici skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu.

Odbor danas razmatra informacije o postupanju Uprave policije u slučajevima dvije tragedije koje su se dogodile na Cetinju 2022. godine i 1. januara ove godine.

Šćepanović je rekao da nije teško braniti istinu, ali jeste one mehanizme koji se ne mogu odbraniti – a to je nasljeđe.

„Bezbjednosni sektor koji je naslijeđen i koji nije bio spreman za velike bezbjednosne izazove sa kojima se suočavala crnogorska policija“, naveo je Šćepanović.

On je kazao da je događaj na Cetinju 1. januara bio nepredvidiv.

„Uprava policije nije mogla postupati proaktivno i spriječiti posljedice, već je postupala posljedično, nakon nastupanja krivičnog djela“, rekao je Šćepanović.

On je istakao da je nakon tragedije na transparentan način informisao javnost o svim preduzetim aktivnostima.

Šćepanović je rekao da informacija koju danas razmatraju pred Odborom nosi stepen interno i da u narednom periodu, kada Više državno tužilaštvo da odobrenje nakon krivične istrage, mogu skinuti tu klauzulu i informisati crnogorsku javnost.

On je kazao da je na sjednici zatvorenog tipa informisao članove Odbora o preduzetim mjerama i radnjama Uprave policije koje nose oznaku interno zbog čega danas ne može određene detalje javno saopštiti, a odnose se na tehničke kapacitete, specijalizovanu opremu i radnje koje je policija preduzela kako ne bi došlo do dekonspiracije organa koji sprovodi te radnje.

„Cilj i svrha je da se građani ne upozanju sa taktikom postupanja Uprave policije, ali sa istinom jeste“, dodao je Šćepanović.

On je podsjetio na hronologiju dešavanja 1. januara, ali i šta je policija preduzela nakon prijave.

Šćepanović je kazao da su svaku prijetnju i poziv službenici Uprave policije provjeravali, što je dodatno otežavalo situaciju.

On je podsjetio da je Aco Martinović registrovan u evidencijama policije, da je prvostepeno osuđen, da je upućen u zdravstvenu ustanovu, ali da Uprava policije nakon toga nije od Ministarstva zdravlja dobila podatke o aktivnostima koje su sprovedene u odnosu na njega.

Šćepanović je kazao da je Martinović bio asocijalan i agresivan, da nema nikakvih podataka da je imao pomoć u izvršenju zločina, te da su podaci sa telefona dostavljeni nadležnom tužilaštvu, ali da ne mogu razjasniti motiv ubistva.

“Policijski službenici su preduzeli sve mjere i radnje i svi mehanizmi kontrole će utvrditi da li su u mjeri mogućeg preduzete sve mjere i radnje. Ovdje niko ne bježi od odgovornosti“; istakao je Šćepanović.

On je kazao da tragedije na Cetinju ne treba koristiti u dnevno-političke svrhe.

„Ukoliko se ovo desi ponovo, sistem mora da odgovori na ove prijetnje u najkraćem mogućem roku”, naveo je Šćepanović.

On je ponovio da su svi kapaciteti Uprave policije bili stavljeni na raspolaganje, komunikacija sa medijima i građanima bila pravoremena i da nijedna informacija nije uskraćena, niti će biti.

Šćepanović je kazao da nije najpozvanija osoba da govori o događaju iz 2022. godine u Medovini, jer je u tom momentu na čelu policije bio drugi menadžment i drugi direktor.

On je rekao da je unutrašnja kontrola utvrdila da su službenici policije postupali u skladu sa zakonom i da je Direktorat za bezbjednosno-nadzorne poslove ukazao da sistem nije bio spreman na ovakve odgovore.

“Nesporno je utvrđeno da je tadašnji načelnik Odjeljenja bezbbjednosti (OB) Cetinje, postupajući po prijavi u kojoj je Vuk Borilović optužen da je izvršio nasilničko ponašanje, odmah obavijestio MUP i Područnu jedinicu za državljanstvo, strance i oružje na Cetinju, da preduzme mjere i radnje u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, a koji vezuje imperativno područni organ da bez odlaganja sprovede upravni postupak jer se Borilović činio nedostojnim za držanje oružja”, kazao je Šćepanović.

Kako je naveo, ta služba, odnosno Odjeljenje za upravne unutrašnje poslove, nije preduzelo aktivnost blagovremeno da bi nakon određenog vremena Borilović izvršio masovno, teško ubistvo u kojem je stradalo deset osoba, a šest ranjeno.

“Kao pomoćnik direktora Sektora za borbu protiv kriminala preduzeo sam sve aktivnosti u odnosu na tadašnju načelnicu MUP-a koja je dodjeljivala i izdavala oružne listove osobama koja ne ispunjavaju uslove za to”, dodao je Šćepanović.

On je rekao da sistem nije bio spreman za tako rizične situacije, generisan nasleđem iz ranijeg perioda, neobučenosti službenika i zastarjelosti opreme, naoružanja i tehničkih kapaciteta.

“Sistem nije bio spreman jer su na čelu ključnih sektora bili službenici koji su dolazili iz civilstva i koji nijesu mogli da reprodukuju znanje, da strateški kreiraju bezbjednosne politike i takav sistem je stagnirano. Među njima su bivši direktor policije, tri pomoćnika koji nijesu prepoznali ulogu i zadatak Uprave policije, nego tek kad su izgubili mandat”, naveo je Šćepanović.

Prema njegovim riječima, sistem 20 godina nije radio ništa na podizanju nivoa operativosti i spremnosti na savremene bezbjednosne prijetnje.

“Ne smijemo čekati nespremni ovakve bezbjednosne izazove i zato smo inicirali brojne mehanizme – poput unapređenja tehničkih kapaciteta i podizanja nivoa obučenosti policijskih službenika koji će odgovoriti na izazovne zadatke“, rekao je Šćepanović.

On je ukazao na to da je sadašnji menadžment Uprave policije inicirao prvi protokol za postupanje u kriznim situacijama.

Šćepanović je istakao da je, između ostalog, formiran međuresorni operativni tim koji pruža psihološku podršku građanima Cetinja, da su stavljeni svi kapaciteti ispomoći na Cetinje, inicirana nabavka specijalizovanih vozila, sprovedene i druge procedure u cilju podizanja nivoa operativnosti UP, donesen niz standardnih procedura u postupanju i angažovanju službenika policije.

Kako je dodao, nabavljeno je novo oružje, inicirana nabavka vozila za sprovođenje osoba, prošle godine su kupljena patrolna vozila, nabavljena balistička oprema, zaštitna interventna oprema.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović istakao je da je desetog dana po stupanju na dužnost tražio od tadašnjeg vršioca dužnosti direktora policije Nikole Terzića informacije o presjeku stanja bezbjednosti neposredno pred tragediju u Prijestonici, koji obuhvata i stanje popunjenosti i osposobljenosti službenika policije OB Cetinje.

On je, kako je naveo, od Terzića tražio i analizu postupanja policije hronološki po saznanju za izvršeno krivično djelo i koje su radnje i akivnosti, nakon višestrukog ubistva, preduzete u cilju jačanja osposobljavanja i broja policijskih službenika.

Šaranović je rekao da je MUP, u saradnji sa drugim institucijama, sproveo niz hitnih i strateški usmjerenih mjera u cilju stabilizacije bezbjednosne situacije, vraćanja osjećaja sigurnosti građanima i jačanja institucionalnog odgovora na rizične faktore.

“Obezbijeđeno je povećano prisustvo policijskih snaga i dnevna ispomoć iz više organizacionih jedinica. Zaposleno je sedam policijskih službenika na neodređeno vrijeme, formirana su dva nova pozornička rejona sa ciljem veće pokrivenosti terena”, saopštio je Šaranović.

Kako je naveo, izvršena je reorganizacija radnog vremena radi povećanje prisutnosti policijskih službenika i rukovodilaca na terenu, a angažovani su i dodatni službenici u Dežurnoj službi OB Cetinje.

“OB Cetinje sada broji 53 policijska službenika. Na teritorjiji Prijestonice imamo najveći broj policijskih službenika po glavi stanovnika u Crnoj Gori”, rekao je Šaranović i dodao da je svakodnevno kao ispomoć prisutno 30 policijskih službenika iz ostalih organizacionih jedinica.

Prema riječima Šaranovića, Specijalna jedinica policije (SJP) je spremna 24/7 da u roku od minut po pozivu napušti svoju bazu u kampu na Zlatici pod punom taktičkom opremom i da se u najkraćem mogućem roku locira na mjesto događaja gdje je situacija aktivne prijetnje.

Kako je dodao, i jedan od helihopter MUP-a je 24 sata na raspolaganju SJP, kako bi imali najbrže moguće djelovanje.

Šaranović je rekao da su u prethodna četiri mjeseca, u okviru kampanje, građani vratili više oružja nego u poslednjih deset godina, te da je novi zakon o oružju najvažniji akt koji će MUP uputiti Vladi Crne Gore na usvajanje.

“Očekujemo da će u narednim danima finalni nacrt zakona biti upućen Evropskoj komisiji na mišljenje. Imamo razloga da vjerujemo da će novi zakon biti usvojen u Skupštini do kraja proljećnjeg zasijedanja”, dodao je Šaranović.

On je kazao i da je prethodne sedmice potpisao odluku o uvođenju sistema video nadzora javnih površina na teritoriji Prijestonice.

“Očekujem da će administarcija biti kooperativna i što brže stvoriti uslove za implementaciju sistema”, naveo je Šaranović.

On je istakao da je po stupanju na dužnost kao jedan od ključnih problema predstavio kadrovski deficit i da su, uprkos političkim opstrukcijama, predanim radom stvorili normativni okvir za realizaciju javnog poziva za prijem policijskih službenika.

Šaranović je dodao da su “zatečeni fenomeni uticali na spremnost sistema da odgovori u odnosu na sve bezbjednosne izazove”.

“Imali smo nedovoljnu opremljenost, sastav, nedovoljnu obučenost dijela policijskih službenika. Korijen problema jeste bezbjednosna politika i način kako je vođena Uprava policije u prethodnom periodu”, rekao je Šaranović.

