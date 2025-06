Šćepanović i dalje v.d. direktora Uprave policije

Podgorica, (MINA) – Aktuelni vršilac dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije Lazar Šćepanović izabran je opet na tu funkciju, saopšteno je iz Vlade.

Oni su rekli da je ta odluka donijeta danas na telefonskoj sjednici.

“Vlada je prihvatila predlog ministra unutrašnjih poslova i donijela rješenje o određivanju v.d. direktora policije Šćepanovića, do postavljenja direktora Uprave policije u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je na sjednici donijeta i odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije u vezi sa situacijom u Bjelorusiji i umješanost Bjelorusije u agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu.

Navodi se da je donijeta i odluka o izmjenama i dopunama Statuta “Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” iz Podgorice.

