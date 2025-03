Savković i Lakić dekani Pravnog i Filološkog fakulteta

Podgorica, (MINA) – Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) imenovao je Vladimira Savkovića za dekana Pravnog fakulteta i reizabrao Igora Lakića za dekana Filološkog fakulteta.

Kako je saopšteno, na sjednici Upravnog odbora kojom je predsjedavao Milivoje Radović, dekani su izabrani na predlog vijeća fakulteta, uz pozitivno mišljenje rektora Univerziteta, Vladimira Božovića.

Pored redovnih obaveza u nastavi, Savković je član Senata UCG i nosilac Jean Monnet katedre iz prava unutrašnjeg tržišta Evropske unije (EU), koja je nedavno ustanovljena na Pravnom fakultetu.

On je dugogodišnji predavač u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a od 2012. do 2018. bio je član Pregovaračke grupe, glavnog ekspertskog tijela Crne Gore za pristupne pregovore s EU, zadužen za vođenje pregovora u više pregovaračkih poglavlja koja se odnose na unutrašnje tržište Unije.

Savković je samostalni autor šest naučnih knjiga, dvije naučne monografije na engleskom jeziku, kao i preko 50 naučnih radova u izdanju renomiranih međunarodnih i regionalnih izdavača.

Lakić je redovni profesor i dosadašnji dekan na Filološkom fakultetu.

Bio je na poziciji prodekana za nastavu od 1995. do 2004. godine i dekana Instituta za strane jezike od 2004. do 2012. godine.

Lakić je predsjednik Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, Udruženja konferencijskih prevodilaca Crne Gore i član Komiteta eksperata za regionalne i manjinske jezike u Savjetu Evrope u Strazburu.

Autor je monografija, udžbenika, kao i brojnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim monografijama i časopisima.

