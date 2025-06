Saučešće Milatovića zbog tragedije u Gracu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je saučešće austrijskom kolegi Aleksanderu Van der Belenu povodom tragedije u Gracu.

U pucnjavi koja se jutros dogodila u srednjoj školi u austrijskom gradu Gracu, ubijeno je devet osoba, uključujući napadača, a nekoliko ih ranjeno.

Milatović je, u objavi na mreži X, naveo da je šokiran i potrešen zbog tragedije u Gracu, u kojoj su izgubljeni nevini životi, a mnogo mladih ljudi povrijeđeno.

“U ime Crne Gore, izražavam iskreno saučešće predsjedniku Van der Belenu i porodicama žrtava. Solidarni smo sa Austrijom u ovim trenucima tuge”, napisao je Milatović.

