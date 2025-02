Satler: Vlast i opozicija da naredne sedmice riješe krizu oko Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ambasador Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johan Satler pozvao je vlast i opoziciju da već naredne sedmice sjednu za sto i riješe krizu oko Ustavnog suda, tako što će se obratiti Venecijanskoj komisiji (VK), kako bi se opozicija početkom marta vratila u Skupštinu.

Satler je u intervjuu Televiziji Vijesti rekao da je veoma važno vratiti se za pregovarački sto.

“Veoma je važno pronaći rješenje za pitanje koje se pojavilo krajem prošle godine u Skupštini. Iskreno, ono je rješivo. Svi akteri, i opozicija i vlast, izrazili su podršku za uključivanje VK, što je bio naš predlog – predlog komesarke Marte Kos kada je bila ovdje”, kazao je Satler.

On je, kako prenosi portal Vijesti, rekao da je to rješenje i dalje na stolu.

“Pa želim da iskoristim priliku da pozovem i vlast i opoziciju da se već naredne sedmice okupe i pronađu rješenje, kako bismo, ulaskom u mart, vidjeli povratak opozicije nazad u Skupštinu”, rekao je Satler.

On je kazao da žele opet da u Skupštini vide glasanje svih poslanika za evropske zakone.

Satler je rekao da je VK zlatni standard kada je u pitanju ustavnost i procjena zakonitosti odluka donesenih u demokratiji.

“Zato smatram da je to dobra ponuda. Ali na kraju krajeva, odluka je na vama – možete to riješiti i na domaćem nivou. Moj apel je da se već naredne sedmice sjedne za sto, pronađe rješenje za ovo pitanje i nastavi s važnim radom koji predstoji”, ponovio je Satler.

Govoreći o upozorenju Evropska komisije (EK) crnogorskim vlastima da usklade viznu politiku sa EU, Satler je rekao da Unija od najbližih partnera očekuje da budu uz EU kada su u pitanju spoljnopolitička pitanja.

“Znate, kada govorimo o Rusiji i Ukrajini, kada imamo stav o Bliskom istoku – očekujemo da su naši najbliži partneri, oni koji žele da se pridruže, uz nas. To se zove usklađivanje spoljne politike, i to se već dešava”, rekao je Satler.

On je naveo da je Crna Gora 100 odsto usklađena sa spoljnom politikom sa EU, što je veoma pozitivno.

“Takođe, očekujemo da naši partneri budu na našoj strani kada je riječ o bezbjednosti. Pitanje viza je, u suštini, bezbjednosno pitanje”, dodao je Satler.

On je naveo primjere gdje su državljani zemalja koje su na viznoj listi EU, ali nijesu na viznoj listi zemalja Zapadnog Balkana, završili u zemljama Unije, tražeći azil i radeći druge stvari.

“To je ono što moramo izbjeći. Zato tražimo od svih zemalja koje žele da se pridruže – da se postepeno usklade sa nama. To ne znači sjutra, ali znači da u narednim godinama mora doći do smanjenja”, kazao je Satler.

On je rekao da je sa Crnom Gorom dogovoreno da svake godine, u okviru Reformske agende, jedna zemlja manje bude na listi bezviznog režima.

“I očekujemo da Crna Gora to sprovede”, poručio je Satler.

On je rekao da EU očekuje da Crna Gora do kraja februara ukloni jednu ili dvije države sa bezviznog režima.

“Dozvolite mi da to objasnim na sljedeći način – razumijem argument, ekonomski argumente i argument turizma. To je veliki faktor, tu nema sumnje. Zato i ne govorimo da od sjutra morate staviti sve državljane, recimo, Rusije, Kine, Turske, svih ovih 14 zemalja na viznu listu. Ne, to nije ono što tražimo”, rekao je Satler.

On je rekao da na toj listi postoje zemlje čije bi uklanjanje imalo minimalan ekonomski uticaj na Crnu Goru.

“Jer samo nekoliko desetina ili stotina njihovih građana dolazi ovdje. Oni i dalje mogu dolaziti, ali moraju proći kroz vizni sistem. A osim toga, ponudili smo i podršku za elektronski vizni sistem, kao i tehnička rješenja za ubrzavanje izdavanja viza”, kazao je Satler.

On je rekao da je sve to “dio ovog paketa”.

“Za mene je ovo pitanje bezbjednosti, pitanje solidarnosti, ali i pitanje kredibiliteta Crne Gore. I vjerujem da će Crna Gora donijeti ispravnu odluku”, kazao je Satler.

