Satler: Pravi efekti evropskih reformi vidljivi na lokalnom nivou

Podgorica, (MINA) – Pravi efekti evropskih reformi i razvoja vide se na lokalnom nivou, u opštinama poput Bijelog Polja, gdje se kvalitet života poboljšava, rekao je ambasador Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Johan Satler.

Kako je saopšteno iz Evropske kuće, Satler je to kazao na otvaranju proslave Dana Evrope u Bijelom Polju.

On je rekao da Dan Evrope predstavlja podsjetnik na to šta se može postići kad društva biraju međusobnu saradnju i integracije.

„Pravi efekti evropskih reformi i razvoja vide se upravo na lokalnom nivou – u opštinama poput Bijelog Polja – gdje se kvalitet života ljudi konkretno poboljšava i gdje prave prilike moraju doprijeti do svakog građanina“, kazao je Satler.

Predsjednik Opštine Petar Smolović kazao je da je zadovoljan što obilježavanje Dana Evrope počinje u Bijelom Polju.

On je naglasio da je ta opština uvijek bila predvodnik pozitivnih promjena, dodajući da tako žele da nastave i u oblasti zaštite životne sredine.

Smolović je istakao značaj Poglavlja 27 koje, kako je naveo, donosi brojne izazove, posebno u oblasti upravljanja otpadnim vodama i otvaranja Regionalnog reciklažnog centra.

Prema riječima Smolovića, plan je da Bijelo Polje postane centar za reciklažu otpada za 12 sjevernih opština, čime bi se izbjeglo otvaranje klasične deponije.

U saopštenju se navodi da je Satler, zajedno sa ministrom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjanom Ćulafićem i Smolovićem, razgovarao sa predstavnicima lokalne zajednice o izgradnji budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Satler je, odgovarajući na pitanja građana, naglasio značaj tog projekta za javno zdravlje i zaštitu životne sredine.

„Savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je ključno za dobrobit građana Bijelog Polja. Ono štiti izvore vode, podržava ekonomski razvoj i približava Crnu Goru standardima EU“, rekao je Satler.

Ćulafić je istakao da je, kada je bilo koji projekat u pitanju, najbitnija saradnja sa lokalnim samoupravama i mišljenje i stav lokalnog stanovništva.

Govoreći o Poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene, Ćulafić je naglasio važnost ispunjenja svih obaveza i dodao da vjeruje da će uz podršku EU sve biti finalizovano u predviđenom roku.

Kako se navodi u saopštenju, u okviru programa u Bijelom Polju organizovan je razgovor sa Lokalnom urbanom grupom, predstavnicima civilnog sektora i građana, koji djeluju u okviru EU projekata za održivi razvoj lokalnih zajednica.

Dodaje se da je organizovana i posjeta novootvorenom info kutku „EU i tačka“ u Sportskom centru Nikoljac, mjestu informisanja građana o EU u lokalnoj zajednici, koje je dio projekta „Opštine za EU“.

