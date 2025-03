Satler: Očekujemo dosljednu primjenu sporazuma

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) očekuje da će vlast i opozicija dosljedno primijeniti potpisani sporazum, u interesu evropske budućnosti Crne Gore, kazao je šef Delegacije EU u Podgorici Johan Satler.

Predstavnivi vlasti i opozicije potpisali su sinoć sporazum kojim su se saglasili da podnesu zahtjev za mišljenje Venecijanskoj komisiji u vezi sa procedurom konstatovanja prestanka mandata sutkinji Ustavnog suda Dragani Đuranović.

Satler je, u objavi na mreži X, čestita predstavnicima vlasti i opozicije na potpisivanju važnog sporazuma.

“Očekujemo dosljednu primjenu u interesu evropske budućnosti Crne Gore”, naveo je Satler.

