Sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost naredne sedmice

Podgorica, (MIAN) – Sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije (EK) biće održan u ponedjeljak i utorak u Podgorici, u hibridnom formatu.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) je saopšteno da će tokom dvodnevnog sastanka biti predstavljen napredak koji je Crna Gora ostvarila u dijelu jačanja vladavine prava kao ključnoj oblasti u pristupnim pregovorima.

“Crnogorska strana će predstaviti zapažene rezultate ostvarene od prethodnog sastanka Pododbora, s fokusom na postignuća u oblasti pravosuđa, temeljnih prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, suzbijanje pranja novca, sprečavanju trgovine ljudima i u drugim relevantnim oblastima u okviru poglavlja 23 i 24”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sastanak prilika da se evropskim partnerima predstave planovi i potencijalni izazovi u smislu sporvođenja budućih reformi u oblastima od značaja.

Iz MEP-a su kazali da će Pododbor, s crnogorske strane, otvoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović, dok će se u ime EK obratiti šefica Jedinice B4 za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu u Generalnom direktoratu za proširenje i Istočno susjedstvo Barbara Hesus Žimeno.

Kako je najavljeno, u uvodnim riječima obratićese i potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, ministri pravde i kulture i medija, Bojan Božović i Tamara Vujović, predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko, vrhovni i specijalni državni tužioci, Milorad Marković i Vladimir Novović.

Iz MEP-a su rekli da će na sastanku biti prisutni i brojni visoki zvaničnici EK, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kao i drugi predstavnici međunarodne zajednice.

