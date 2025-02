Šarec: Smiriti tenzije u društvu i okrenuti se razgovoru

Podgorica, (MINA) – Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Marjan Šarec pozvao je na smirivanje tenzija u crnogrskom društvu i okretanje razgovoru i postizanju dogovora.

Potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, susreo danas u Briselu sa Šarecom i još nekoliko poslanika EP.

Ivanović je razgovarao sa predsjednikom Odbora EP za vanjske poslove (AFET), Dejvidom Mekalisterom, evroposlanicom i potpredsjednicom Evropske narodne partije Željanom Zovko, izvjestiocem iz sjenke grupacije Zelenih za Crnu Goru Vladimirom Pribiličem i izvjestiocem iz sjenke za Crnu Goru u ime političke grupacije Socijalista i demokrata, Kostasom Mavridesom.

Ivanović je kazao da učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju (EU) donosi benefite kako državi, tako i Uniji i regionu, i zahvalio se za podršku svim sagovornicima i njihovim političkim grupacijama.

“Sagovornici su se osvrnuli na aktuelna politička dešavanja u Crnoj Gori, sa akcentom na važnost vođenja dijaloga između parlamentarne većine i opozicije, zbog značaja trenutka za Crnu Goru, te da je neophodno prevazići partijske interese i zajedničkim snagama učiniti sve kako bi zemlja postala punopravna članica do 2028. godine”, navodi se u saopštenju.

Šarec je, kako su kazali iz Vlade, ponovio da Crna Gora ima značajnu podršku Evropskog parlamenta i ukazao na značaj nastavka ubrzanog rada na ispunjavanju svih mjerila za zatvaranje poglavlja.

On je naveo da će uspjeh Crne Gore biti podstrek i EU i državama regiona i istakao da se ova šansa ne smije propustiti.

„Pozvao je na smirivanje tenzija u društvu i okretanju razgovoru i postizanju dogovora”, navodi se u saopštenju.

Mekalister je saopštio da Crna Gora ima punu podršku EP, konstatujući da je Crna Gora, koja je otvorila sva poglavlja, najbolji kandidat za pristupanje Uniji.

On je pozdravio postignuto u protekloj godini, ukazujući na važnost očuvanja vanjskopolitičkog kursa i unutrašnje političke stabilnosti, uz izbjegavanje polarizacije društva, koja ne donosi nikakav napredak.

Mekalister je istakao važnost aspekta izgradnje konsenzusa među partijama, ali i postizanja dogovora sa susjednom Hrvatskom oko bilateralnih pitanja.

Mavrides je, kako je saopšteno, obećao svu pomoć Crnoj Gori u predstojećem periodu, naročito imajući u vidu da Kipar preuzima predsjedavanje Savjetom Evropske unije u prvoj polovini naredne godine, kada se očekuje zatvaranje velikog broja poglavlja.

“Sugerisao je da se Crna Gora za sve eventualne inicijative u narednom periodu obrati njemu, kako bi blagovremeno mogao da organizuje i obezbijedi podršku u EP”, kaže se u saopštenju.

