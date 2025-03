Šarec: Crna Gora napravila napredak, još posla pred nama

Brisel, (MINA) – Vladajuća koalicija u Crnoj Gori napravila je važan iskorak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (EU), ali ima još mnogo posla na evropskom putu, kazao je izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Marjan Šarec, ističući da je politička situacija u državi komplikovana.

Šarec je to rekao na sjednici Odbora za spoljne poslove EP, tokom predstavljanja prvog Nacrta izvještaja o napretku Crne Gore koji se zasniva na izvještajima Evropske komisije za 2023. i prošlu godinu, a u kojem se ističu ključna dostignuća i izazovi važni za dalje približavanje države Uniji.

Šarec je istakao da je Crna Gora predvodnik u procesu proširenja, dodajući da je ambicija države, ali i ambicija EU, da Crna Gora postane članica do kraja ovog mandata evropskih institucija.

“Ima još mnogo toga da se uradi, politička situacija u Crnoj Gori je jako komplikovana nakon promjena koje su se dogodile 2020. godine“, rekao je Šarec.

On je podsjetio da je bilo nekoliko „političkih previranja“, ali je ukazao i na napredak koji je postignut.

„Vodeća koalicija koja je na vlasti u Crnoj Gori napravila je veliki iskorak, zatvorila je tri poglavlja“, rekao je Šarec.

On je podsjetio da je jedno poglavlje, 31 – Spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika, ostalo nezatvoreno.

Prema riječima Šareca, mora biti mnogo više urađeno kako bi to poglavlje bilo zatvoreno.

„Nijedna članica ne želi da vidi proces pridruživanja EU kao način rješavanja bilateralnih pitanja“, rekao je Šarec.

On je istakao da je, tokom posjete Crnoj Gori, razgovarao sa različitim političkim akterima i da da su svi saopštili da žele članstvo Crne Gore u EU, ali da se njihovo razumijevanje načina na koji bi to trebalo postići možda razlikuje.

„Nijesam detektovao bilo koju frakciju koja je euroskeptična“, naglasio je Šarec, ističući i čvrstu podršku javnog mnjenja članstvu države u EU.

Šarec je ukazao na blokadu parlamenta, ali i nefunkcionisanje nekoliko lokalnih uprava, ističući da bi to moglo uticati i na povlačenje sredstava iz EU.

Komentarišući navode poslanika EP koji su ukazali na izazove u Crnoj Gori, Šarec je rekao da je saglasan da ima problema koje treba riješiti.

„Posebno danas kada se Zapadni Balkan ponovo suočava sa nacionalizmom i drugim problemaima koji smo mislili da su ostali u dalekoj prošlosti“, naveo je Šarec.

Ipak, kako je dodao, ako se uporedi Crna Gora sa drugim državama Zapadnog Balkana, vide se jasne razlike.

„Zato sam i rekao u Nacrtu izvještaja da Crna Gora ima sve prilike da se priključi EU u ovom mandatu evropskih institucija“, kazao je Šarec.

On je naglasio da su ključni problemi kojima treba posvetiti pažnja vladavina prava i poštovanje evropskih vrijednosti, jer, kako je naveo, pitanje Evrope nije samo o novcu, već i o vrijednostima.

„Mislim da će priključenje EU biti najbolji lijek za sve te „bolesti“ sa kojima se suočavamo“, naveo je Šarec.

Izvjestilac EP za Srbiju Tonino Picula ukazao je na to da posljednji izvještaj Evropske komisije prepoznaje napredak Crne Gore, ali i ističe probleme u vladavini prava.

On je istakao brigu zbog problema koji su nastali povodom izbora i penzionisanja sudija Ustavnog suda.

“Podržavamo uključivanje Venecijanske komisije kao savjetodavnog tijela koje bi trebalo da pomogne u rješavanju problema“, rekao je Picula.

Pridruživanje EU, kako je naglasio, mora biti zasnovano na ustavnim principima i konstruktivnom dijalogu.

Kako je dodao, dok sve partije u Crnoj Gori zagovaraju intergaciju u EU, politčko jedinstvo u praksi i dalje ostaje izazov.

„Pozivamo sve političe aktere da zajedno djeluju prema zajedničkom cilju“, rekao je Picula, dodajući da podržava sve inicijative koje podstiču političku saradnju vladajućih partija i opozicije.

On je kazao da žale zbog podrške koja je sa određenih adresa iz Crne Gore poslata predsjedniku bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku nakon presude, navodeći da se to može tumačiti i kao miješanje u unutrašnja pitanja druge države.

U Nacrtu izvještaja se navodi da Crna Gora ima priliku da se pridruži EU u okviru aktuelnog mandata evropskih institucija i da u državi ne nedostaje političke volje za nastavak evropskog puta.

“Imperativ je osigurati da svakodnevna variranja političkog života, koja proizlaze iz velikog broja političkih stranaka, od kojih svaka nastoji osigurati svoju poziciju, ne ometaju donošenje bitnih zakona potrebnih za završetak pregovaračkog procesa”, dodaje se u dokumentu.

U Nacrtu se ističe da zakonodavstvo mora biti što efikasnije i da ne smije podleći iskušenju da bude samo “kozmetičko”, a politički lideri se pozivaju da ostanu fokusirani na integraciju države u EU i potrebne reforme.

U Nacrtu se ohrabruje crnogorska vlast da što prije izmijeni izborno zakonodavstvo, prvenstveno kako bi se osiguralo da se lokalni izbori u cijeloj zemlji održavaju istog dana i dodaje da Crna Gora treba da uskladi svoj pravni okvir, uključujući Ustav, sa zakonima i standardima EU u oblastima poput nezavisnosti pravosuđa, nepristrasnosti, integriteta i profesionalizma.

U dokumentu se ukazuje na ključnu ulogu crnogorskog parlamenta u procesu pristupanja i konstatuje zabrinutost zbog političkog bojkota i blokadu, ali i poziva Crna Gora da uskladi svoju viznu politiku sa EU.

Poslanici EP mogu podnositi amandmane na tekst Nacrta izvještaja do 17. marta, dok je glasanje o tom dokumentu predviđeno za sredinu maja.

