Šaranović zatražio odlaganje rješenja o stavljanju van funkcije sistema video nadzora

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović zatražio je od Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) da odloži izvršenje rješenja kojim naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) da u roku od sedam dana stavi van funkcije sistem video nadzora javnih površina.

Kako je saopštio Šaranović, navedeno rješenje je sporno po više osnova, uključujući i materijalno pravni aspekt, zbog čega je podnijeta tužba Upravnom sudu.

„Očekujem da AZLP o zahtjevu odluči u najkraćem roku, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o pitanju koje je iz domena nacionalne bezbjednosti, i da moramo biti svjesni činjenice da očuvanje stanja opšte bezbjednosti svima nama mora biti prioritet”, kazao je Šaranović.

On je naveo da vjeruje da Savjet AZLP prilikom donošenja rješenja nije imao u vidu višestruku važnost postojanja ovog sistema, a naročito sa aspekta opšte bezbjednosti zemlje i svih koji borave u njoj.

“Gašenje sistema, za koji je AZLP 2019. godine dala saglasnost, imalo bi nesagledivo štetne posljedice za sve koji misle dobro Crnoj Gori, a zadovoljni bi bili jedino članovi organizovanih kriminalnih grupa”, naveo je Šaranović.

On je kazao da mu je dužnost bila da upozori kako Savjet AZLP tako i javnost Crne Gore na nesagledivu materijalnu i nematerijalnu štetu koja bi nastupila ukoliko ne bi bila odložena primjena rješenja.

“Ukoliko AZLP ne prihvati moj zahtjev sprovođenje kriminalnih aktivnosti bi bilo značajno olakšano, jer bi sistem bezbjednosti ostao bez jednog od važnijih mehanizama u borbi protiv kriminala”, kazao je Šaranović.

On je ukazao na činjenicu da je implementacija sistema dovela do smanjenja opšte stope kriminala ali i povećanja stope otkrivanja teških krivičnih djela, sa akcentom na ubistva i teška ubistva.

„I da je potpuno jasno koliko je njegovo postojanje opravdano, zbog čega isti pa i napredniji sistem koriste većina zemalja članica Evropske unije“, dodao je Šaranović.

On je ukazao i na to da gašenje sistema nosi visoke rizike po mogućnost ponovne aktivacije i da može biti kompromitovan, „u smislu neovlašćenog pristupa od strane trećih osoba, da ne kažem i kriminalaca”.

„A fizička uništenja je logično očekivati na bazi prethodnih iskustava. Višemilionska šteta koja bi nesumnjivo nastala je svakako manje značajna od svega prethodno navedenog”, rekao je Šaranović.

On je rekao da odgovorno tvrdi da AZLP tokom nadzora obavljenog u MUP-u nije konstatovala da način korišćenja sistema dovodi do njegove zloupotrebe, a samim tim ni kršenja ljudskih prava.

„Sa druge strane, preporuke koje je dala AZLP su urgentno implementirane”, naveo je Šaranović.

On je kazao da su uklonjene tri kamere, čije su lokacije jedino problematizovane, dok mogućnost dijela sistema da vrši prepoznavanje lica ni u jednom trenutku nije korišćena.

„Nema potrebe naglašavati da se upravljanje sistemom video nadzora javnih površina vrši u strogo kontrolisanim uslovima, od malog broja ovlašćenih lica, i da on nije povezan sa drugim bazama ličnih podataka građana iz nadležnosti MUP-a, u šta su se kontrolori uvjerili tokom nadzora”, dodao je Šaranović.

On je kazao da aktuelni menadžment MUP-a nije dao ni najmanjeg povoda za bilo kakvu sumnju u njihovu danonoćnu posvećenost borbi za vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava.

„I što je najbitnije, beskompromisnu borbu protiv svih oblika kriminala”, rekao je Šaranović.

On je naveo da borba protiv organizovanih kriminalnih grupa zahtijeva institucionalne ali i lične napore pojedinaca koji rade u MUP-u.

„I mi smo na njih spremni, ali ovom prilikom pozivamo na odgovoran pristup svih jer je naša primarna dužnost očuvanja bezbjednosti svih koji žive i borave u Crnoj Gori, pretpostavka na bazi koje vršimo sve naše zakonske nadležnosti”, rekao je Šaranović.

On je kazao da “smo predugo svjedočili nadmoći kriminala nad državom”.

“Da bi to ostalo samo dio ružne prošlosti, imamo i dužnost i obavezu da učinimo sve da se tako nešto više nikada ne ponovi i da svakim svojim djelovanjem doprinosimo snaženju naših institucija, a naročito kapaciteta za borbu protiv kriminala”, poručio je Šaranović.

On je kazao da je siguran da svaki građanin Crne Gore odbija da povjeruje da će se država vratiti u realnost u kojoj ozloglašeni kriminalci uz pomoć sofisticirane opreme vrše kriminalne aktivnosti.

“I bježe od zakona, a da država i sistem bezbjednosti dobrovoljno odustaju od korišćenja opšte prihvaćenih standarda u borbi protiv kriminala”, rekao je Šaranović.

On je upitao ukoliko se hitno ne djeluje, ko će biti odgovoran ako dođe do pogoršanja stanja opšte bezbjednosti, što je, kako je naveo, samo jedna od izvjesnih štetnih posljedica gašenja sistema video nadzora javnih površina.

