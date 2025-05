Šaranović: Uvodimo sistem video nadzora u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović potpisao je odluku o uspostavljanju sistema video nadzora na teritoriji Herceg Novog, što, kako je saopštio, predstavlja važan iskorak ka stvaranju sigurnijeg društvenog ambijenta.

Šaranović je kazao da je prije 15 dana potpisao odluku o uspostavljanju sistema video nadzora na teritoriji Prijestonice, poručujući da nastavljaju snažan i strateški usmjeren proces jačanja bezbjednosne infrastrukture u čitavoj Crnoj Gori.

Prema njegovim riječima, uvođenje video nadzora javnih površina predstavlja jedan od najsavremenijih i najefikasnijih instrumenata u zaštiti bezbjednosti, kako građana, tako i njihove imovine.

„Riječ je o moćnom mehanizmu koji ne samo da omogućava bržu i precizniju reakciju policijskih službenika, već ima i izražen preventivni efekat u odvraćanju od vršenja krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira“, kaže se u saopštenju.

Šaranović je naveo da je odluka koju je potpisao rezultat temeljnog i stručnog rada Ministarstva unutrašnjih poslova koje je, u saradnji s lokalnim zajednicama i relevantnim institucijama, utvrdilo jasne bezbjednosne prioritete i precizno identifikovalo 100 lokacija na kojima je neophodno uvesti sistem video nadzora.

On je poručio da su u potpunosti posvećeni izgradnji modernog, odgovornog i preventivnog bezbjednosnog sistema.

„Herceg Novi, kao opština od strateškog značaja – i sa aspekta turizma, i kao pogranična zona – zaslužuje snažnu institucionalnu podršku u očuvanju bezbjednosti i stabilnosti“, rekao je Šaranović.

On je istakao da upravo zato ta mjera predstavlja važan iskorak ka stvaranju sigurnijeg društvenog ambijenta.

Šaranović je naglasio da u procesu implementacije video nadzora posebnu pažnju posvećuju zaštiti ljudskih prava i ličnih podataka.

„Cijeli sistem biće u potpunosti usklađen sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i najvišim međunarodnim standardima u oblasti privatnosti i tehničke zaštite, uz kontinuiranu saradnju sa Agencijom za zaštitu podataka i drugim nadležnim institucijama“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Šaranovića, bezbjednost građana je prioritet koji ne poznaje kompromis.

„Zato ćemo nastaviti sa uspostavljanjem sistema video nadzora i u drugim opštinama“, poručio je Šaranović.

