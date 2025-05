Šaranović: Tokom mog mandata suspendovana 83 policajca

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da su tokom njegovog mandata suspendovana 83 policajca zbog, kako je naveo, zloupotreba, manipulacija i veza sa kriminalom.

On je, u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore, rekao da je aktuelni menadžement Uprave policije potpuno posvećen borbi protiv kriminala i korupcije, kao i iskorjenjivanju svih elemenata kriminala u policijskim redovima.

Šaranović je poručio da nema mjesta u sistemu za one koji su “institucije prinosili na oltar organizovanom kriminalu”.

“Krajnje je vrijeme da Uprava policije postane ključna institucija koja treba da obezbijedi nadmoć države nad organizovanim kriminalom”, rekao je Šaranović, prenosi Portal RTCG.

On je kazao da su tokom njegovog mandata suspendovana 83 policajca, zbog zloupotreba i manipulacija, kao i veza sa kriminalom.

Šaranović nije želio da govori o tome ko su ti policajci.

“Međutim, mogu reći da je među njima bilo i policijskih starješina”, naveo je Šaranović.

On je kazao da orkestrirani napadi u dijelu javnosti na njega i rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i policije neće imati uspjeha.

“Ti napadi imaju za cilj da se zaustave napadi na sistem u kome je Petar Lazović, uz posredovanje njegovog oca Zorana, dao nalog Enesu Bakoviću da se skine zabrana ulaska regionalnom kasapinu Veljku Belivuku da uđe u zemlju. O tome svjedoči objavljena Sky prespiska. Sa njima su htjeli da čuvaju “izborne pobjede””, rekao je Šaranović.

Šaranović je kazao da očekuje da će svi pokrenuti postupci protiv policijskih službenika dobiti epilog.

On je naveo da su MUP i sektor bezbjednosti na meti hibridne kampanje.

Prema riječima Šaranovića, konstantna je težnja organizovanih kriminalnih grupa da destabiluzuju sistem bezbjednosti.

On je poručio da MUP i policija djeluju proaktvno, dodajući da su od početka ove godine spriječene četiri likvidacije.

Šaranović je, govoreći o Cetinju, rekao da se oko 150 građana Prijestonice vode kao članovi kriminalnih grupa.

On je kazao da su na Cetinju konstantno prisutna 53 policijska službenika, uz specijalne i interventne snage.

Govoreći o nedavnom ubistvu u Prijestonici, Šaranović je naveo da nema tog sistema koji može sve da spriječi.

On je kazao da su izvršioci tog ubistva nelegalno došli u Crnu Goru, kao da je ono rasvijetljeno.

Šaranović je rekao da su ispunjeni skoro svi zahtjevi cetinjskog parlamenta nakon užasnih zločina u Prijestonici, osim, kako je naveo, političkih.

Tu je, kako je dodao, novi zakon o oružju, a radi se i na sistemu video nadzora.

Govoreći o vraćenom oružju, Šaranović je kazao da je, u prvim mjesecima ove godine, predato preko 3,5 hiljada komada oružja, što je za 700 više nego što je vraćeno u prethodnih deset godina.

On je dodao da je vraćeno i 110 hiljada komada munucije, odnosno 70 odsto više nego u prethodnih deset godina.

