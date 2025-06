Šaranović: Reforme u sektoru bezbjednosti temeljna transformacija institucija

Podgorica, (MINA) – Proces reformi u sektoru bezbjednosti nije administrativna formalnost, već temeljna transformacija institucija u cilju jačanja vladavine prava i zaštite prava građana, poručio je ministar unutrašnjih poslova, Danilo Šaranović.

Kako je saopšteno iz Minitarstva unutrašnjih poslova (MUP), Šaranović je to rekao na sastanku sa ambasadorom Nizozemske Martijnom Elgersmom.

U saopštenju se navodi da je na sastanku ocijenjeno da je reforma sektora bezbjednosti važna za povjerenje građana i napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU).

Dodaje se da su Šaranović i Elgersma razgovarali o napretku Crne Gore u oblasti vladavine prava, bezbjednosti i evropskih integracija, sa fokusom na reformskim procesima u sektoru bezbjednosti.

Šaranović je istakao važnost uspostavljanja profesionalne, operativno osposobljene i odgovorne policije koja uživa povjerenje građana i efikasno odgovara na savremene bezbjednosne izazove.

„Radimo sistematski i odlučno na izgradnji policije koja funkcioniše zakonito, samostalno i isključivo u interesu građana”, naglasio je Šaranović.

Prema njegovim riječima, proces reformi u sektoru bezbjednosti nije administrativna formalnost.

“Već temeljna transformacija institucija u cilju jačanja vladavine prava i zaštite prava građana”, naveo je Šaranović.

On je rekao da borba protiv organizovanog kriminala ostaje jedan od najviših prioriteta sektora bezbjednosti, što se potvrđuje kroz intenziviranje istraga, uspješno realizovane operacije i jačanje saradnje sa evropskim partnerima.

Elgersma je pozdravio napore koji se u Crnoj Gori ulažu u sprovođenje reformi i ukazao na značaj njihovog dosljednog nastavka.

On je istakao da je za napredak na evropskom putu posebno važno da se reforme sprovode kontinuirano, sa fokusom na poglavlja 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe, osnovna prava i bezbjednost.

“Sagovornici su se saglasili da postoji obostrana volja za dalje produbljivanje saradnje, posebno u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala, jačanja institucionalnih kapaciteta i podrške vladavini prava”, kaže se u saopštenju.

