Šaranović predložio da Šćepanović i dalje bude v.d. direktora policije

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović predložio je da vršilac dužnost (v.d.) direktora Uprave policije Lazar Šćepanović nastavlja da obavlja tu funkciju.

Šaranović je u saopštenju naveo da su građani u proteklih šest mjeseci imali priliku da vide kako izgleda odlučno, profesionalno i zakonito rukovođenje policijom – u vremenu koje je bilo sve osim jednostavno.

On je ocijenio da je, u izuzetno izazovnom bezbjednosnom kontekstu, Šćepanović demonstrirao snagu sistema koji je spreman da se suoči s najvećim prijetnjama po bezbjednost građana – bez kalkulacija, bez selektivnosti i bez političkih uticaja.

„Za kratko vrijeme, Uprava policije ostvarila je konkretne, mjerljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala: razbijene su ozbiljne kriminalne strukture, procesuirana najteža krivična djela, a međunarodna policijska saradnja značajno je unaprijeđena“, rekao je Šaranović.

Kako je kazao, te činjenice prepoznale su i međunarodne institucije, što je eksplicitno navedeno u najnovijem non-pejperu Evropske komisije.

Šaranović je kazao da je jednako važna, kao borba protiv organizovanog kriminala, i odlučna borba za čistu i odgovornu policiju.

„Nije dovoljno da se zakon primjenjuje samo van institucija – već i unutar njih. Oni koji nose značku moraju je nositi časno i zakonito“, naveo je Šaranović.

On je istakao da je Šćepanović pokazao spremnost da se suoči s devijacijama unutar sistema, da raskrsti sa lošim praksama, da zaštiti ugled službe.

Šaranović je naveo da su pokrenuti brojni postupci, sprovodi se intenzivan veting, a svaki pojedinac koji je narušavao profesionalne standarde – snosi posljedice.

„To je pristup koji ovaj sistem treba: nulta tolerancija na kriminal – ma odakle dolazio“, rekao je Šaranović.

Kako je kazao, Šćepanović je karijerni policajac sa preko dvadeset godina iskustva, čovjek iz sistema, školovan i formiran u službi.

„Reforma policije nije dnevna tema. Ona je istorijski zadatak. Za takav zadatak potrebni su ljudi koji ne prave kompromise kada je riječ o zakonitosti, odgovornosti i bezbjednosti građana“, rekao je Šaranović.

On je poručio da Crna Gora mora imati jaku, profesionalnu i policiju otpornu na sve nedozvoljene uticaje.

„Uprava policije pod vođstvom Šćepanovića pokazala je da je to moguće“, zaključio je Šaranović.

