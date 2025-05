Šaranović: Politika upravljanja migracijama biće garant bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Politika upravljanja migracijama neće biti puka forma, već garant stabilnosti, bezbjednosti i zaštite ljudskih prava, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Šaranović se sastao sa regionalnim direktorom Međunarodne organizacije za migracije (IOM) za Evropu i Centralnu Aziju, Arturom Erkenom, čime je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), potvrđena zajednička posvećenost viziji otpornije i bezbjednije Crne Gore.

„Naglašeno je jasno i dosljedno opredjeljenje Crne Gore za beskompromisnu borbu protiv svih oblika prekograničnog kriminala, uz duboko razumijevanje da profesionalne, tehnički opremljene i infrastrukturno ojačane granice čine temelj zaštite nacionalne, regionalne i evropske bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da MUP, uz podršku međunarodnih partnera, nastavlja sa strateškim ulaganjem u modernizaciju granične infrastrukture, uz snaženje ljudskih kapaciteta.

Šaranović je poručio da Crna Gora ostaje dosljedna evropskim vrijednostima i principima, ističući da politika upravljanja migracijama neće biti puka forma, već garant stabilnosti, bezbjednosti i zaštite ljudskih prava.

„Naš cilj nije da ispunjavamo obaveze radi forme, već da ih pretočimo u konkretne promjene koje dugoročno unapređuju život građana i jačaju institucionalni integritet. Zato gradimo sistem, a ne privremena rješenja“, poručio je Šaranović.

Erken je istakao da je MUP postavio visoke standarde, koji su postali primjer u regionu.

„Standardi koje ste postavili nijesu samo visoki, oni predstavljaju mjerilo uspjeha. Zadovoljstvo nam je što imamo priliku da budemo dio vašeg puta ka snažnijim institucijama i evropskim vrijednostima“, rekao je Erken.

On je naveo da je uvjeren da će partnerski odnos nastaviti da raste, u duhu povjerenja, međusobnog uvažavanja i zajedničke vizije otporne države koja implementira visoke evropske standarde u nadi da će Crna Gora ubrzo postati zemlja članica Evropske unije.

Sastanku su prisustvovali šef misije IOM-a u Crnoj Gori Vladimir Gjorgjiev i šefica misije IOM-a u Bosni i Hercegovini i regionalna koordinatorka za Zapadni Balkan Laura Lunagroti.

