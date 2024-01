Šaranović: Policija pokazala visok nivo profesionalizma i efikasnosti

Podgorica, (MINA) – Uprava policije pokazala je visok nivo profesionalizma i efikasnosti u rasvjetljavanju današnjeg incidenta u Zelenici, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Policija je ranije saopštila da su identifikovali tri osobe iz Herceg Novog za koje se sumnja da su fizički napale albanske državljane u Zelenici.

Šaranović je kazao da je, od momenta upoznavanja sa slučajem, sve vrijeme bio u komunikaciji sa albanskim kolegom Taulantom Bala, i da mu je prenio jasnu poruku da su državljani Albanije bezbjedni i da će biti učinnjeno sve da se počinioci pronađu.

„Ovaj događaj, koji je na prvi pogled mogao biti interpretiran kao napad na nacionalnoj osnovi, zapravo je bio rezultat situacionog događaja u saobraćaju“, rekao je Šaranović.

To, kako je naveo, pokazuje važnost temeljnog i nepristrasnog istraživanja prije donošenja bilo kakvih zaključaka.

Prema riječima Šaranovića, važno je naglasiti da su brze i efikasne akcije policije u identifikaciji i procesuiranju osumnjičenih ključne u održavanju zakona i reda, kao i u jačanju povjerenja javnosti u bezbjednosne snage.

„Ovakvi događaji su prilika da pokažemo našu posvećenost principima pravde, jednakosti i profesionalizma u svim aspektima državne uprave“, istakao je Šaranović u saopštenju.

On je rekao da je ponosan na rad pripadnika policije i njihovu posvećenost zaštiti svih građana i turista, bez obzira na njihovu nacionalnost ili porijeklo.

„Zahvaljujem službenicima policije na efikasnoj reakciji u ovom slučaju, ali i na ukupnom naporu tokom prazničnih dana, na održavanju javnog reda i mira širom države“, dodao je Šaranović.

