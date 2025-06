Šaranović: Nećemo praviti kompromise sa kriminalom

Podgorica, (MINA) – Menadžment Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije neće pravititi kompromise sa kriminalom, niti sa službenicima koji nijesu imuni na veze sa organizovanim kriminalnim grupama (OKG), poručio je resorni ministar Danilo Šaranović.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da su njihovi službenici u Tivtu uhapsili suspendovanog policijskog službenika S.V. koji je, kako su naveli, blizak jednoj OKG.

Šaranović je u reagovanju naveo da takvi slučajevi potvrđuju da nije centralno pitanje da li je veting u policijskim strukturama potreban.

Prema njegovim riječima, veting je neophodan, a pitanje je samo kojim tempom se mora sprovesti.

“Ako smo donijeli odluku da je borba protiv kriminala apsolutni državni prioritet, to znači da nema kompromisa sa integritetom u policiji. I ovaj menadžment MUP-a i Policije ga neće pravititi. Ni sa kriminalom, ni sa službenicima koji nijesu imuni na kriminal i veze sa OKG”, poručio je Šaranović.

Kako je kazao, obezbjeđivanje apsolutnog integriteta u policijskoj službi nije cilj, već preduslov za nastavak odlučne borbe protiv organizovanog kriminala.

Šaranović je istakao da su “svi hibridni napadi, aktuelni pokušaji zaustavljanja čišćenja policije od uticaja koji su obezbjeđivali nadmoć kriminala nad državom, potvrda da moramo ići samo ovim putem”.

“Svako kome je sigurna država važna, neka nam pruži podršku da stvorimo najbolje uslove za rad policije, istu zaštitimo od kriminalnog uticaja i “zahvalimo se na saradnji” svim službenicima koji su umjesto Ustava, zakona i integriteta izabrali sluganstvo organizovanom kriminalu”, naveo je Šaranović.

On je poručio da će za policijske službenike koji budu djelovali suprotno uslijediti posljedice.

“Vrijeme kada su pojedinci među nama, umjesto državi, služili kriminalu, je prošlo. Došlo je vrijeme kada je država najsnažniji oslonac poštenim i policijskom službenicima sa integritetom, koji su ubjedljiva većina u policiji”, dodao je Šaranović.

