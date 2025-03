Šaranović: Gradimo snažan odgovor na izazove u borbi protiv trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora u kontinuitetu gradi snažan sistemski odgovor na izazove u borbi protiv trgovine ljudima, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je, na otvaranju radionice o preporukama specijalnog predstavnika i koordinatora OEBS-a za borbu protiv trgovine ljudima o potrebi jačanja prevencije trgovine ljudima u masovnim migracionim tokovima, istakao da je ova tema izazov kako za Crnu Goru, tako i za cijelu savremenu Evropu.

Šaranović je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), kazao da je današnji skup prilika da se akcentuje važnost multidisciplinarnog pristupa i ukaže na posebnu ranjivost osoba u mješovitim migracionim tokovima u odnosu na trgovinu ljudima, sa fokusom na osobe pogođene ratom u Ukrajini.

“Crna Gora je jedna od prvih država koja je nakon početka rata u Ukrajini otvorila svoje granice za osobe iz Ukrajine, što je kontinuitet solidarnosti koju Crna Gora pokazuje još od ratova 90-ih”, ukazao je Šaranović.

Kako je naveo, odmah je i aktiviran mehanizam privremene zaštite, čime je stvoren čvrst pravni osnov za inkluziju osoba iz Ukrajine i potvrđeno da Crna Gora njeguje politiku otvorenih vrata, pružajući sigurnost za sve one koji su odlučili da ostanu u njoj.

Šaranović je dodao da MUP, kao resor koji koordinira aktivnostima u borbi protiv trgovine ljudima, kroz saradnju sa drugim institucijama i tijelima, preduzeo brojne preventivne aktivnosti kako bi djelovanje u borbi protiv te pojave učinili efikasnijim, sa posebnim fokusom na seksualnu i radnu eksploataciju.

“U skladu sa preporukama OEBS-a intenzivirane su kampanje u cilju veće dostupnosti informacija o opasnostima od trgovine ljudima i službama za pomoć upravo ovim osobama, a putem besplatne telefonske linije omogućena je prijava bilo koje sumnje na trgovinu ljudima”, kazao je Šaranović.

Ti napori, kako je istakao, rezultirali su većom prepoznatljivošću problema i snažnijim preventivnim djelovanjem.

Šaranović je rekao da posvećenost rezultatima potvrđuju i podaci da je Uprave policije u prethodnoj godini podnijela 16 krivičnih prijava protiv 18 osoba, nadležna tužilaštva podigla 14 optužnica protiv 25 osoba.

“U radu sudova bilo je ukupno 27 predmeta protiv 48 okrivljenih zbog krivičnog djela trgovina ljudima iz člana 444 Krivičnog zakonika Crne Gore, od kojih su dva završena pravosnažnom osuđujućom presudom, a dva predmeta vode se pred Specijalnim odjeljenjem Višeg suda”, naveo je Šaranović.

On je poručio da će MUP nastaviti da ulaže napore u borbi protiv ovog ozbiljnog kršenja ljudskih prava, kroz jačanje institucionalnih kapaciteta.

Podrška Misije OEBS-a u Crnoj Gori u izradi novog strateškog dokumenta u ovoj oblasti je, kako je rekao Šaranović, od posebnog značaja, i on će nakon mišljenja Evropske komisije biti dostavljen Vladi na usvajanje.

Šaranović je rekao da je uvjeren da će ovaj događaj koji je okupio relevantne aktere, uz predstavljanje preporuka Specijalnog predstavnika i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima OEBS-a, pružiti dobru platformu za jačanje zajedničkog odgovora u borbi protiv trgovine ljudima.

“Kako bi se osiguralo da oosbe iz Ukrajine koja traže utočište budu što bezbjednija od eksploatacije i kako bi se eventualnim žrtvama pružila sva neophodna pomoć i zaštita“, zaključio je Šaranović.

