Saradnjom do stabilnog i bezbjednog društva

Podgorica, (MINA) – Intenzivna međudržavna saradnja i pouzdano partnerstvo Crne Gore u Turske put su do izgradnje stabilnog i bezbjednog društva za građane dvije zemlje, ocijenili su direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Ivica Janović i turski ambasador Bariš Kalkavan.

Janović se sastao danas sa Kalkavanom u sjedištu ANB-a.

Kako je saopšteno iz ANB-a, sagovornici su razmijenili stavove o savremenim bezbjednosnim izazovima na nacionalnom i globalnom nivou, sa posebnim naglaskom na dosadašnju saradnju između obavještajno-bezbjednosnih struktura dvije zemlje.

„Intenzivna međudržavna saradnja i pouzdano partnerstvo Crne Gore u Turske put su do izgradnje stabilnog i bezbjednog društva za sve naše građane“, saglasni su Janović i Kalkavan.

