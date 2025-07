Saradnjom do bolje zaštite od nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) i Centar za ženska prava (CŽP) potpisali su memorandum o saradnji s ciljem, kako je saopšteno, unapređenja zaštite od nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, jačanja institucionalnog odgovora i osiguranja pristupa pravdi za žrtve nasilja.

Iz CŽP i VDT su rekli da državno tužilaštvo aktivno radi na zaštiti žrtava nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, obezbjeđujući da budu adekvatno informisane, ohrabrene i osnažene da koriste svoja prava u svim postupcima u čemu im civilni sektor pruža podršku.

“Planirane zajedničke aktivnosti doprinijeće efikasnijem i kvalitetnijem postupanju u slučajevima nasilja u porodici, promociji međusektorske saradnje, razmjeni informacija i dobrih praksi, kao i boljoj dostupnosti pravde i pravovremenoj zaštiti žrtava nasilja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se saradnja ostvariti kroz razmjenu znanja i iskustava, sprovođenje zajedničkih edukativnih i promotivnih aktivnosti, kao i jačanje kapaciteta tužilaštva u primjeni međunarodnih i domaćih standarda, uključujući Istanbulsku konvenciju.

“Memorandumom se stane obavezuju da će poštovati načelo nezavisnosti i samostalnosti tužilačke funkcije, postupati u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore, uz zaštitu prava svih učesnika u postupku, uključujući zaštitu ličnih podataka”, rekli su iz CŽP i VDT.

Oni su kazali da će VDT i CŽP realizovati zajedničke edukacije, radionice, javne kampanje i inicijative za podizanje svijesti o važnosti prevencije nasilja i zaštite žrtava, kao i promovisati pristup koji žrtvama omogućava da efikasno ostvaruju svoja prava pred nadležnim organima.

“Potpisivanjem Memoranduma pokazuje se posvećenost jačanju zaštite ljudskih prava, promociji rodne ravnopravnosti i unapređenju institucionalne saradnje u borbi protiv nasilja u porodici”, kaže se u saopštenju.

