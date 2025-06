Saradnjom do bolje javne uprave u Crnoj Gori i Jermeniji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Jermenija imaju potencijal za realizaciju zajedničkih projekata posebno u oblasti reforme javne uprave i digitalizacije, ocijenjeno je na sastanku ministra javne uprave Maraša Dukaja i nerezidentnog ambasadora Jermenije Ašota Hovakimiana.

Dukaj je rekao da su digitalizacija, unapređenje elektronskih usluga, decentralizacija lokalnih samouprava prioriteti koje Ministarstvo javne uprave (MJU) užurbano realizuje.

„Unapređujemo javnu upravu i postavljamo dobre temelje za njen dalji razvoj i demokratizaciju cijelog društva“, kazao je Dukaj.

Kako se navodi u saopštenju MJU, sagovornici su se složili da prostora za saradnju ima, posebno kroz međunarodne projekte i razmjenu dobrih praksi u kontekstu reforme i digitalizacije.

Iz MJU su rekli da je fokus razgovora bio na saradnji i razvoju IT sistema, razmjeni tehnoloških i implementaciji digitalnih rješenja.

„Sagovornici su istakli značaj podrške i zajedničkih napora na unapređenju saradnje kroz međunarodne projekte, razmjenu iskustava i zajedničih obuka za državne službenike, posebno u kontekstu normativnog uređenja i digitalizacije“, kaže se u saopštenju.

