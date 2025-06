Saradnja u oblasti vladavine prava doprinosi regionalnoj stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Ujedinjeno Kraljevstvo, produbljivanjem saradnje u oblasti vladavine prava, podržavaju zajedničke vrijednosti i doprinose regionalnoj stabilnosti, kazala je ministarka u britanskoj Vladi Aben Opong Asare.

Opong Asare, koja je u Vladi zadužena za Integrisani fond za bezbjednost, i britanska ambasadorka u Crnoj Gori Don Meken sastale su se utorak sa glavni specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem.

Kako je saopšteno iz Specijalnog državnog tužilaštva, tokom sastanka razgovarano je o rezultatima koje to tužilaštvo ostvaruje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i o izazovima sa kojima se suočava u svakodnevnom radu.

Navodi se da je Opong Asare pozdravila stalan napredak Crne Gore na njenom evropskom putu.

Ona je kazala da Ujedinjeno Kraljevstvo, putem Integrisanog fonda za bezbjednost, ponosno podržava reforme politika i profesionalne razmjene.

„Produbljivanjem naše saradnje u oblasti vladavine prava, podržavamo zajedničke vrijednosti i doprinosimo regionalnoj stabilnosti. Radujem se što ću vidjeti da ove inicijative donose konkretne koristi ljudima u objema našim zemljama“, navela je Opong Asare.

Novović se, kako je saopšteno, zahvalio Opong-Asare, Meken i britanskoj Vladi na kontinuiranoj podršci, posebno u segmentima izgradnje kapaciteta, jačanja institucionalne efikasnosti i operativne saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS