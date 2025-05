Saradnja u borbi sa transnacionalnim bezbjednosnim izazovima

Podgorica, (MINA) – Transnacionalni karakter bezbjednosnih izazova nameće stalnu potrebu za saradnjom, kazala je ambasadorka Velike Britanije (VB) Don Meken, dodajući da će ta država nastaviti da podržava Crnu Goru u ključnim reformskim procesima.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Meken je to rekla na sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem.

Navodi se da je sastanak bio prilika da Šaranović i Meken potvrde strateško opredjeljenje za dalje jačanje odnosa dvije partnerske zemlje i istaknu sadržajnu saradnju na planu unutrašnjih poslova.

Šaranović i Meken su istakli uvjerenje da će se, kroz inicijativu VB za formiranje Zajedničke izvršne grupe za sprečavanje nelegalnih migracija (JMTF), unapređivati otkrivanje ilegalnog kretanja državljana trećih zemalja.

“Što će imati pozitivan uticaj na bezbjednost u regionu, ali i cijeloj Evropi”, kaže se u saopštenju.

Meken je rekla da je zadovoljna što se u kontinuitetu potvrđuje da dvije zemlje saradnju zasnivaju na zajedničkim vrijednostima.

“VB jeste i biće posvećena pomoći Crnoj Gori, kako kroz unapređenje institucionalnih kapaciteta, tako i kroz pružanje ekspertize u ključnim reformskim procesima”, navela je Meken.

Ona je pozdravila posvećenost MUP-a ostvarivanju ključnih ciljeva u oblasti očuvanja bezbjednosti, ističući da transnacionalni karakter bezbjednosnih izazova nameće stalnu potrebu za saradnjom.

Šaranović je kazao da prepoznaje značaj zajedničkog djelovanja u oblasti borbe protiv transnacionalnog teškog i organizovanog kriminala i iskazao punu otvorenost da kroz konstruktivan dijalog dođe do formalizacije te saradnje.

Šaranović je zahvalio na podršci koju VB pruža MUP-u, posebno kroz jačanje kapaciteta granične policije, specijalizovane obuke i razmjenu iskustava.

„Rezultati koje kontinuirano postižemo u borbi protiv svih vidova kriminala potvrđuju odlučnost da budemo pouzdan partner, a na tom putu izuzetno cijenimo pomoć VB“, kazao je ministar.

On je naglasio posvećenost crnogorske policije upravljanju ilegalnim migracijama.

Kako se navodi u saopštenju, Šaranović i Meken su se saglasili da je na tom planu veoma važna efikasna razmjena informacija i uvezivanje zemalja.

“Sagovornici su zaključili da će zajednički napori i otvoren dijalog dodatno osnažiti bilateralne veze dvije zemlje i doprinijeti regionalnoj i evropskoj bezbjednosti”, kaže se u saopštenju.

