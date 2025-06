Saradnja sa Grčkom u oblasti kulture, fokus na zaštiti baštine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Grčka opredijeljene su za jačanje strateške saradnje u oblasti kulture, sa posebnim fokusom na zaštitu kulturne baštine, institucionalno povezivanje i razmjenu znanja.

To je saopšteno sa sastanka ministarke kulture i medija Crne Gore Tamare Vujović sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni, u Atini.

Vujović i Mendoni su, kako je saopšteno, razmotrile modele zajedničkog djelovanja kroz konkretne projekte, razmjenu stručnjaka i iskustava, kao i jačanje veza između nacionalnih kulturnih institucija, u okviru Sporazuma o saradnji u oblasti kulture, koji Crna Gora i Grčka imaju potpisan.

“Jedna od ključnih tačaka sastanka bila je inicijativa za procjenu stanja ikone Bogorodice Filermose, relikvije od neprocjenjive vrijednosti”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Mendoni istakla da je Grčka prepoznala značaj te ikone i potvrdila da će tim renomiranih eksperata iz te zemlje uskoro boraviti u Crnoj Gori kako bi, zajedno sa domaćim stručnjacima, izradio plan zaštite.

“Poseban akcenat stavljen je na saradnju u oblasti arheološke baštine, uz razmatranje mogućnosti zajedničkog istraživanja i valorizacije lokaliteta kao što su Duklja, Crvena stijena i lokaliteti u Risnu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je cilj njihovo uključivanje u održive kulturno-turističke tokove, uz poštovanje principa očuvanja i edukacije.

“Više od 23 hiljade arheoloških nalazišta, obuhvaćenih procesom digitalizacije u Grčkoj, predstavljeno je kao primjer uspješne prakse koju Crna Gora želi da slijedi”, navodi se u saopštenju.

Sastanak je, kako se dodaje, bio i prilika da se otvore nova poglavlja saradnje u oblastima očuvanja arheološkog i podvodnog nasljeđa, kao i digitalizacije kulturne građe.

Vujović i Mendoni su istakle da je potrebno stvoriti okruženje u kojem će kulturni turizam postati snažan razvojni resurs, dodajući da kulturna baština nije samo trag prošlosti, već temelj budućnosti svake zajednice.

Crna Gora, kako je istakla Vujović, vidi Grčku kao izuzetno važnog partnera kako u regionalnoj saradnji.

“Tako i u kontekstu evropskih integracija, posebno kada je riječ o harmonizaciji kulturnih politika i jačanju kreativnog sektora”, rekla je Vujović.

Ona je zahvalila Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Crne Gore.

Mendoni je potvrdila snažnu spremnost za intenziviranje saradnje, kako kroz bilateralne projekte, tako i zajedničke nastupe u okviru fondova Evropske unije (EU) i međunarodnih kulturnih foruma.

Ona je naglasila da Grčka, sa bogatim iskustvom u zaštiti i prezentaciji kulturne baštine, od Akropolja do arheoloških muzeja širom zemlje, želi da to znanje podijeli sa Crnom Gorom u cilju stvaranja održivih modela razvoja kroz kulturu.

Vujović i Mendoni su, kako je saopšteno, istakle važnost saradnje ustanova u oblasti kulturnog stvaralaštva, a kao pozitivan primjer navele su Nacionalni kinematografski centar i Filmski centar Crne Gore.

Dodaje se da je dogovorena formacija zajedničkih ekspertskih timova koji će raditi na operacionalizaciji svih dogovorenih inicijativa i projekata, čime se otvara novo poglavlje u kulturnim odnosima dvije države.

