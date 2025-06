Saradnja sa Češkom važna za napredak Crne Gore na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Saradnja sa Češkom u oblasti zaštite životne sredine od velikog je značaja za napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji (EU), ocijenjeno je na sastanku ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića sa češkom ambasadorkom Janinom Hrebičkovom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), tokom sastanka, razmijenjena su mišljenja o temama iz oblasti ekologije, regionalnog razvoja i evropskih integracija.

Hrebičkova je istakla da Češka snažno podržava Crnu Goru na njenom putu ka članstvu u EU.

“Češka podržava EU put svih šest zemalja regiona Zapadnog Balkana. Smatram da je, od svih tih šest država kandidata za prijem u članstvo, Crna Gora do sada ostvarila najviše konkretnih rezultata”, kazala je Hrebičkova.

Ona je rekla da je svjesna da se Crna Gora nalazi u izazovnom periodu, budući da je i Češka prošla zahtjevan proces evropskih integracija.

Prema riječima Hrebičkove, potrebno je da se u taj proces, osim Vlade i parlamenta, uključi i akademska i ekspertska sfera, privredni sektor, nevladine organizacije, kao i civilno društvo, kako bi mu svi zajedno doprinijeli.

Ćulafić je naglasio značaj češke kulture i iskustava češkog naroda sa pristupanjem EU i dodao da se nada da će Crna Gora biti uspješna kao Češka u tom procesu.

“Za nas je važna podrška partnerskih zemalja kao što je Češka, jer nam njihovo iskustvo daje snagu i usmjerava naše napore ka stvaranju održivije i zelenije Crne Gore”, kazao je Ćulafić.

Kako su kazali iz MERS-a, sagovornici su razgovarali o Projektu ekonomske diplomatije PROPED 2025 – Češki primjeri zaštite i prečišćavanja voda i prevencija od poplava, koji će biti održan u Crnoj Gori od 10. do 12 . juna i gdje će biti prisutni predstavnici Ministarstva životne sredine, eksperti iz oblasti legislative, kao i češke firme.

Na sastanku je, kako su naveli, bilo riječi i o oblastima zaštite voda, upravljanja otpadom i zaštite životne sredine.

Hrebičkova je, govoreći o održivim rješenjima upravljanja otpadom, kazala da je Češka postigla značajan napredak kada je riječ o reciklaži.

Ćulafić je, govoreći o Poglavlju 27, kao najzahtjevnijem i najkompleksnijem, kazao da su, naspram oblast legislative koju je moguće završiti u doglednom roku, najveći izazovi u dijelu infrastrukture, ali i istakao snažnu vjeru i optimizam u pogledu zatvaranja Poglavlja.

Iz MERS-a su kazali da Crna Gora, u okviru EU pristupnog procesa, teži značajnom napretku u zaštiti životne sredine i usklađivanju svojih propisa sa evropskim standardima.

„Istaknuto je da će češka iskustva biti važna za uspostavljanje novih ili razvoj postojećih poslovnih i naučnih kontakata između Crne Gore i Češke u oblastima zaštite voda, upravljanja otpadnim vodama i prevencije od poplava“, kaže se u saopštenju.

Takođe će, kako se navodi, PROPED predstaviti i češka iskustva u oblasti implementacije EU legislative vezane za Poglavlje 27.

Sagovornici su ocijenili da su bilateralna saradnja i razmjena iskustava u oblasti zaštite životne sredine od velikog značaja za napredak Crne Gore na putu ka EU, i iskazali spremnost da kroz zajedničke projekte i inicijative doprinesu jačanju ekoloških kapaciteta i održivog razvoja obje zemlje.

„Poručili su da su partnerstvo, dijalog i kontinuirana podrška osnovni stubovi uspješnog pristupnog procesa i očuvanja prirodnih resursa za buduće generacije“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS