Saradnja MOD i Opštine Tivat u cilju promocije vojno-pomorske tradicije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane i Opština Tivat potpisali su sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji koji, kako je saopšteno, predstavlja nastavak jačanja partnerskih odnosa, u cilju promocije vojno-pomorske tradicije Boke Kotorske.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, sporazum su potpisali resorni ministar Dragan Krapović koji je danas posjetio Opštinu Tivat i predsjednik te lokalne samouprave Željko Komnenović.

„Potpisivanje sporazuma je nastavak jačanja partnerskih odnosa u više oblasti između Ministarstva odbrane i Opštine Tivat, u cilju promocije vojno-pomorske tradicije Boke Kotorske, kao i bližeg definisanja budućih dugogodišnjih zajedničkih projekata od opšteg društvenog interesa“, kaže se u saopštenju.

Krapović je rekao da je zadovoljan što je konačno došlo i do formalizacije odnosa između Ministarstva odbrane i Opštine Tivat u smislu korišćenja, valorizacije i prezentacije unapređenja simbola Crne Gore, Mornarice Vojske Crne Gore (VCG), a svakako i simbola Tivta, kao što je školski brod Jadran.

„Ovim dokumentom regulisaće se i ostala pitanja, posebno kada se radi o pomorskom nasljeđu i kulturnoj baštini Crne Gore, koja je u Tivtu vrlo vrijedna i obimna, a do sada nije imala adekvatan tretman“, istakao je Krapović.

Komnenović je zahvalio Krapoviću, kao i Komandi Mornarice VCG na dosadašnjoj saradnji, kao i na konačnoj formalizaciji saradnje koja ima izuzetnu vrijednost za građane Tivta a ogleda se, prije svega, u povraćaju školskog broda Jadran u njenu matičnu luku Tivat na ponos svih građana tog grada.

„Operativni vez je na obali Pine, i tako će ostati i u budućnosti“, poručio je Komnenović.

Kako se navodi, Ministarstvo odbrane i Opština Tivat sarađivaće i na projektu očuvanja vojno-pomorskog nasljeđa kroz stvaranje jedinstvene muzejske zbirke koju će činiti vrijedni eksponati povezani sa postojanjem i tradicijom pomorskog Arsenala u Tivtu.

Prema riječima Komnenovića, Muzej i galerija Tivat preuzela bi eksponate Zbirke pomorskog nasljeđa i oni bi postali okosnica kulturne ponude grada.

Iz Ministarstva su kazali da je današnja posjeta još jedan pokazatelj opredijeljenosti tog resora ka aktivnom doprinosu lokalnim zajednicama, kao i unapređenju bezbjednosti i kvaliteta života svih građana.

