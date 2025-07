Saobraćajne kazne moguće platiti na POS terminalu na licu mjesta

Podgorica, (MINA) – Uprava policije podsjetila je građane i turiste da novčane kazne izrečene zbog prekršaja u saobraćaju mogu da plate na POS terminalu na licu mjesta.

„Na ovaj način, svi vozači mogu iskoristiti zakonsku mogućnost plaćanja kazne u iznosu od dvije trećine, bez potrebe za odlaskom u banku ili poštu“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su sva vozila saobraćajne policije u Crnoj Gori opremljena POS terminalima koji omogućavaju plaćanje putem svih vrsta platnih kartica, izdatih od domaćih i stranih banaka, uključujući i beskontaktno plaćanje.

Taj način plaćanja je, kako su istakli, uspostavljen sa ciljem da se proces naplate novčanih kazni učini efikasnijim i jednostavnijim, kako za građane, tako i za službenike saobraćajne policije.

„POS terminali su dostupni i na deset graničnih prelaza, čime je posebno olakšano izvršenje obaveza za strana lica koja nemaju prebivalište u Crnoj Gori, a koja su u prethodnom periodu bila prinuđena da traže pošte ili banke kako bi izvršila uplatu“, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je kazne kod saobraćajne patrole moguće platiti isključivo putem platne kartice, dok plaćanje gotovinom nije moguće.

Uprava policije pozvala je sve vozače da poštuju saobraćajne propise, a u slučaju počinjenog prekršaja – da iskoriste tu mogućnost kao opciju za plaćanje novčane kazne na licu mjesta.

