Saobraćajna policija u Podgorici uhapsila 13 vozača

Podgorica, (MINA) – Saobraćajna policija u Podgorici uhapsila je 13 vozača zbog prekoračenja brzine ili vožnje pod dejstvom droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici saobraćajne policije u Podgorici, u okviru akcije Brzina, izdali 89 prekršajnih naloga i podnijeli 23 prekršajne prijave.

„Uhapsili su 13 osoba, od čega 11 zbog prekoračenja brzine i dvije za koje je testiranjem utvrđeno prisustvo opojnih droga u organizmu“, naveli su iz policije na mreži X.

Kako su rekli, u tim aktivnostima podgoričke policije uhapšena su i dva strana državljanina kod kojih je pronađena droga.

Iz policije su dodali da je oduzeto i jedno vozilo radi daljih provjera, a pronađeno je i oko 16 grama marihuane.

