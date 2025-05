Sankcionisane 23 osobe zbog vožnje pod dejstvom droga i alkohola

Podgorica, (MINA) – Službenici policije u Baru, za 24 sata, sankcionisali su 23 osobe zbog vožnje pod dejstvom droga, alkohola i posjedovanja narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je najviše sankcionisanih bilo zbog vožnje pod dejstvom droga.

Službenici barske policije uhapsili su turskog državljanina H.A. (47) i V.C.(28) iz Podgorice, zbog vožnje pod dejstvom kokaina i marihuane.

Kako se dodaje, uhapšeni su i M.M.(43) iz Bara, R.P. (22) iz Podgorice, D.K. (34) iz Podgorice i S.D. (19) iz Bara, koji su vozilima upravljali pod dejstvom marihuane.

Iz policije su naveli da je sa D.K. u vozilu nalazio V.R. (34) kod kojeg je pregledom pronađen pvc zamotuljak sa biljnom materijom zelene boje nalik na marihuanu.

„Dok se sa S.D. u vozilu nalazio i J.A.(24) kod kojeg je pregledom pronađen zamotuljak sa biljnom materijom zelene boje, nalik na marihuanu“, dodaje se u saopštenju policije.

Oni su kazali da će protiv V.R. i J.A. službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

U saopštenju se navodi da su u mjestima Ratac, Zaljevo i Sutomore kontrolisani ruski državljanin A.T., turski državljanin T.B.M., K.S. (29) državljanin Srbije i Podgoričanin N.T., i da je utvrđeno da su oni upravljali vozilima pod dejstvom marihuane, nakon čega su uhapšeni.

Dodaje se da je uhapšen V.V. (46) iz Podgorice, zbog vožnje pod dejstvom kokaina i benzodiazepina.

„Vozači I.M. iz Podgorice, F.J. (21) iz Podgorice i M.V. iz Bara, odbili su da se podvrgnu testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu nakon čega su uhapšeni“, rekli su iz policije.

Oni su rekli da je kod Podgoričanina M.D. testiranjem utvrđeno da je upravijao vozilom pod dejstvom kokaina, dok je kontrolom ruskog državljanina A.T. pronađena žuta kutija u kojoj se nalazila zelena biljna materija nalik na marihuanu.

Kako su rekli iz policije, kod M.S. iz Nikšića, pregledom je pronađena droblica u kojoj se nalazila zelena biljna materija nalik na marihuanu.

„Dok je A.B.(23) iz Podgorice, prilikom kontrole odbacio zamotuljak od pvc kesice u kojem se nalazila zelena biljna materija nalik na marihuanu, mase oko devet grama“, rekli su iz policije.

Oni su dodali da će protiv M.S. i A.B. Sudu za prekršaje biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja iz člana 52 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Navodi se da je uhapšen i albanski državljanin Z.B. (38) koji je upravljao vozilom pod dejstvom od 1,54 promila alkohola u krvi.

Iz policije su naveli da je sprovedena je i regionalna akcija „Motocikl“ prilikom koje je kontrolisano 119 motociklista, izdato 66 prekršajnih naloga, podnijete četiri prekršajne prijave i isključeno devet motocikala iz saobraćaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS