Samit EU-Zapadni Balkan na jesen naredne godine u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta potvrdio je da će Crna Gora biti domaćin samita lidera članica Evropske unije (EU) i država Zapadnog Balkana na jesen naredne godine.

On je na mreži X napisao da je razgovarao sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem nakon posjete Crnoj Gori, u sklopu turneje po Zapadnom Balkanu prije dvije sedmice.

Košta je rekao da je bio impresioniran napretkom države u procesu pristupanja EU.

“Zahvalio sam mu (Milatoviću) što je pristao da bude domaćin sljedećeg samita EU-Zapadni Balkan u Crnoj Gori na jesen naredne godine — simbolične godine za Crnu Goru i dvadesete godišnjice njene nezavisnosti”, naveo je Košta.

Milatović je kazao da se raduje događaju na kojem će, u godini obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti, zajedno promovisati evropsku budućnost Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS