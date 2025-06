Podgorica, (MINA) – Sajber bezbjednost mora biti kolektivni napor, integrisan kroz rad ministarstava, agencija i drugih institucija, kazala je američka ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke.

Ona je danas prisustvovala realizaciji „table-top“ (TTX) simulacije, koja je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane Crne Gore, dio međunarodne i međuresorne sajber vježbe “IR Cyber Soko 25”, koja se sprovodi u okviru šire vježbe “Defender Europe 25”.

Navodi se da su organizatori vježbe su Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore (VCG), uz učešće sajber stručnjaka iz Sjeverne Makedonije, Nacionalne garde saveznih američkih država Mejn i Vermont, kao i predstavnika iz brojnih nacionalnih institucija, uz podršku Evropske unije.

“Cilj vježbe je jačanje kolektivne otpornosti na savremene sajber prijetnje”, kaže se u saopštenju.

Tokom TTX simulacije, učesnici su, kako se dodaje, radili na scenarijima kompleksnih sajber incidenata, analizirali protokole zaštite i unapređivali koordinaciju između državnih i međunarodnih aktera u suočavanju sa digitalnim prijetnjama.

Iz Ministarstva su rekli da će vježba “IR Cyber Soko 25” trajati do petka i uključuje više epizoda međuresorne saradnje u simuliranom sajber okruženju.

Državni sekretar Ministarstva odbrane Marko Marković istakao je strateški značaj sajber bezbjednosti i važnost regionalne i međunarodne saradnje.

„Vježbom “IR Cyber Soko 25” pokazujemo spremnost da se borimo protiv malignih sajber prijetnji. Ovo je važna prilika za razmjenu znanja i iskustava sa našim saveznicima i partnerima, u cilju zaštite bezbjednosti svih nas”, istakao je Marković.

On je podsjetio da se Ministarstvo odbrane i VCG aktivno zalažu za razvoj savremenih kapaciteta u oblasti sajber bezbjednosti, kao i da su intenzivirani napori u modernizaciji mjera zaštite i jačanja kapaciteta od sajber napada 2022. godine.

Marković je naglasio da tako Crna Gora doprinosi svojoj, ali i kolektivnoj bezbjednosti NATO saveza.

„Bilo da štitimo vojnu infrastrukturu ili demokratske vrijednosti, jačanje međunarodne saradnje i povjerenja je neophodno”, dodao je Marković.

Prema njegovim riječima, vježba “IR Cyber Soko 25” ne jača samo odbrambene sajber kapacitete, već i povjerenje među učesnicima.

“Ne radi se samo o zaštiti mreža, već o očuvanju kredibiliteta institucija i nezavisnosti naših država“, kazao je Marković.

Rajnke je, kako se dodaje, naglasila važnost sajber bezbjednosti i ove vježbe.

„Stvarnost s kojom se suočavamo je jasna: sajber prostor je predmet stalnih napada. Zlonamjerni akteri svakodnevno rade na degradaciji kritične infrastrukture, ometanju ključnih vladinih servisa i kompromitovanju privatnih i javnih podataka”, rekla je Rajnke.

Njihov cilj, kako je dodala, nije samo krađa informacija već i sijanje neizvjesnosti, slabljenje otpornosti i iskorišćavanje digitalnih veza koje povezuju moderna društva.

„Sajber bezbjednost mora biti kolektivni napor – integrisan kroz rad ministarstava, agencija i drugih institucija. Pristup u kojem je cijela vlada angažovana jedini je put do trajne digitalne sigurnosti“, rekla je Rajnke.

