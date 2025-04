Sahranjen papa Franjo

Vatikan, (MINA) – Poglavar Rimokatoličke crkve papa Franjo sahranjen je u svojoj omiljenoj rimskoj crkvi, nakon mise zadušnice na Trgu svetog Petra, saopštio je Vatikan.

Argentinski papa, koji je umro u ponedjeljak u 88. godini, sahranjen je tokom 30-minutne ceremonije u bazilici Santa Maria Mađore, crkvi izvan vatikanskih zidina, u glavnom gradu Italije.

Oko 200 hiljada ljudi odalo je posljednju počast papi Franju na pogrebnoj ceremoniji u Vatikanu i Rimu, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Sahrani rimokatoličkog poglavara prisustvovalo je više od 50 šefova država i zvanične delegacije iz više od 160 zemalja.

Posljednjem ispraćaju pape Franja, između ostalih, prisustvovali su američki predsjednik Donald Tramp, generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Gutereš i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Sahrani je prisustvovao i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sa suprugom, a u crnogorskoj delegaciji bili su i potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj i ministar javne uprave Maraš Dukaj.

