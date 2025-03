Šahman: Crna Gora može opstati samo kao zemlja svih njenih građana

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može opstati samo kao zemlja svih njenih građana, ma kako se ko vjerski ili nacionalno izjašnjavao, poručio je predsjednik Bošnjačkog demokratskog pokreta (BDP) Sead Šahman.

BDP je upriličio iftar u Podgorici u čast mjeseca Ramazana, kome su prisustvovali predstavnici političkog i javnog života Crne Gore, privrede i biznisa, akademske zajednice, civilnog društva, dijaspore, medija i Islamske zajednice u Crnoj Gori.

Iz BDP-a je saopšteno da su iftaru prisustvovali i bankari, profesori univerziteta, državni službenici, advokati, ljekari, kao i prijatelji novoformiranog političkog pokreta.

Šahman je kazao da tradicionalna ramazanska večera – iftar, simbolizuje zajedništvo i slogu i da se uz prisustvo brojnih zvanica iz javnog života može reći da je ovo “Crna Gora u malom”.

On je naveo da je apsolutno neprihvatljivo, ma sa koje adrese dolazilo, da pripadnicima islama i uopšte nacionalnim manjinama bilo ko zahvaljuje na tome što, kako je citirao, “našu Crnu Goru doživljavaju kao svoju zemlju”.

Šahman je, kako je saopšteno, naglasio da je Crna Gora bila i ostala i da jedino tako može opstati, kao zemlja svih njenih građana, ma kako se ko vjerski ili nacionalno izjašnjavao.

„Predsjednik BDP-a se osvrnuo i na nedavnu odluku Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u vezi sa rušenjem sakralnog objekta, džamije na Koniku, kazavši da danas svjedočimo tendenciji vlasti da se islamska baština ruši i razgrađuje, umjesto da se čuva i unapređuje“, navodi se u saopštenju.

On je podsjetio da je Ustavom Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine islam kao konfesija dobio priznanje i slobodu vjeroispovijesti.

Šahman je ukazao da se ove godine obilježava 120 godina od donošenja takvog Ustava, gdje je Crna Gora bila prva država na tlu Evrope koja je priznala islam kao vjeru i gdje je postojao makar minimum institucionalne brige o vjerskim objektima.

“Danas, 120 godina kasnije, umjesto da se islamska kulturna baština čuva i unapređuje, svjedočimo tendenciji aktuelne vlasti da se ona briše pod izgovorom administrativnih i urbanističkih procedura”, rekao je Šahman.

On je dodao da je „Crna Gora zemlja naših djedova i država naše djece“, i da je bošnjački narod veoma zainteresovan za ekonomski, kulturoški i svaki drugi prosperitet društvene zajednice.

Iftaru je prisustvovao i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (BiH) Elmedin Konaković.

Šahman je zahvalio Konakoviću na dolasku, navodeći da su Crna Gora i BiH prijateljske zemlje bez otvorenih pitanja i da prostora za unapređenje odnosa ima u mnogim segmentima društvenih oblasti.

Šahman je naglasio da priča o dobrosusjedskim odnosima ne bi trebalo da bude samo politički manevar, već istinski boljitak za građane obje zemlje.

Skupu su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora, među kojima i ambasador Ukrajine Oleg Gerasimenko, Rumunije Viorel Ardeleanu, Sjeverne Makedonije Zećir Remčilović i Bosne i Hercegovine Branimir Jukić.

„Šahman je ukrajinskom narodu poželio skori mir, koji je narušen prije više od tri godine usljed ruske agresije na tu zemlju, ali i dodao da ne može a da ne napomene stradanje palestinske djece u Gazi i rušenje njihovih kuća, čak i nakon postizanja primirja na Bliskom istoku“, kaže se u saopštenju.

