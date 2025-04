SAD trajno posvećene prijateljstvu sa Crnom Gorom

Podgorica, (MINA) – Nova zgrada američke Ambasade u Podgorici potvrđuje trajnu posvećenost Sjedinjenih Američkih Država (SAD) prijateljstvu sa Crnom Gorom, poručeno je sa ceremonije otvaranje nove zgrade tog diplomatskog predstavništva.

Ambasadorka SAD u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke rekla je da je nova zgrada Ambasade više od običnog radnog prostora.

„To je obećanje – trajna posvećenost SAD-a prijateljstvu sa Crnom Gorom, vjeri u diplomatiju i zajedničkim vrijednostima koje povezuju crnogorski i američki narod“, kazala je Rajnke.

Ona je istakla da SAD i Crna Gora već 120 godina razvijaju diplomatske i ekonomske odnose, a da partnerstvo dvije države ima duboke korijene i široke domete.

„Stajali smo zajedno i u vremenima mira i pred izazovima, vođeni uzajamnim poštovanjem i zajedničkom vjerom u severenitet i slobodu“, dodala je Rajnke.

Ona je rekla da je nova zgrada Ambasade fizički odraz odnosa Crne Gore i SAD.

„Dizajnirana uz poštovanje crnogorske tradicije, izgrađena od kamena iz Nikšia, sa timom od više od 380 profesionalaca iz Crne Gore, SAD-a i svijeta. Ovaj projekat je primjer šta Crna Gora i SAD mogu uraditi zajedno“, istakla je Rajnke.

Ona je zahvalila zaposlenima iz kompanije BL Hrabert International i Biroa za izgradnju objekata u inostranstvu (OBO), koji su omoguili izgradnju veličanstvene, energetski efikasne zgrade.

„Ova zgrada je svjedočanstvo inovativnosti američke arhitekture, genijalnosti i odgovornog razvoja. Nadam se da će i druge američke firme biti u prilici da posluju u Crnoj Gori u budućnosti“, dodala je Rajnke.

Kako je navela, američko ulaganje više od 71 milion USD u lokalnu ekonomiju prevazilazi cigle, malter i nikšićki kamen.

„To je ulaganje u naše buduće partnerstvo. U kulturnu razmjenu, trgovinu, zajedničku bezbjednost i u međuljudske veze“, rekla je Rajnke.

Ona je naglasila da su ponosni što je novi objekat projektovan po najvišim građevinskim standardima.

„Ono što ovoj Ambasadi daje pravo značenje nije njena veličina ili dizajn, već svrha kojoj služi. To je naš dom diplomatije. Mjesto gdje se razmjenjuju ideje, oblikuju rješenja i gradi povjerenje“, rekla je Rajnke.

Ona je podsjetila da su Crna Gora i SAD prije više od vijeka formalno uspostavile diplomatske veze, kada je Džon Brinkerhof imenovan 1905. godine za prvog izaslanika SAD u Crnoj Gori.

Ona je istakla da se danas svijet suočava sa teškim globalnim izazovima, a da SAD donose teške odluke – o bezbjednosti, energetici, ekonomiji.

„Ali ovi izbori se ne donose izolovano. Oni su vođeni dugoročnom vizijom. Jer teške stvari koje sada radimo donijeće prosperitet Americi, Crnoj Gori, našoj zajedničkoj demokratskoj zajednici“, naglasila je Rajnke.

Ona je navela da, kao što je nedavno američki sekretar Marko Rubio naglasio, „Amerika na prvom mjestu ne znači Amerika sama“.

„Crna Gora je bila i ostaje partner. Kao saveznik u NATO-u, Crna Gora igra ključnu ulogu u promovisanju mira i stabilnosti širom regiona. Ponosni smo što radimo i stojimo uz vas. Ova Ambasada predstavlja naše trajno partnerstvo, to je platforma za akciju, zastupanje i težnju“, poručila je Rajnke.

Kako je rekla, to govori svijetu da su SAD u Crnoj Gori i da su tu da rade rame uz rame sa građanima Crne Gore na izgradnji bolje budućnosti.

Rajnke je zahvalila svima koji su omogućili realizaciju projekta – arhitektama, inženjerima, građevinskim ekipama, timovima obezbjeđenja, osoblju Ambasade, kao i partnerima u Vladi Crne Gore.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da nova moderna zgrada Ambasade SAD u Podgorici nije samo arhitektonsko ostvarenje.

„Ona predstavlja stub trajne posvećenosti SAD Crnoj Gori, regionu, ali i transatlantskoj zajednici i predstavlja ulaganje u budućnost i potvrdu partnerstva koje je utemeljeno na povjerenju“, kazao je Milatović.

On je rekao da je današnji događaj podsjetnik na istorijski izgrađeno partnerstvo, na iskreno prijateljstvo i zajedničku misiju koju dijele Crna Gora i SAD.

„Ideali demokratije, slobode, poštovanja ljudskog dostojanstva i vladavine prava — ti principi ne određuju samo našu unutrašnju politiku, već oblikuju i temelje naše međunarodne saradnje”, naveo je Milatović.

On je naglasio da poseban značaj otvaranju nove zgrade Ambasade daje i činjenica da se ove godine obilježava 120 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i SAD.

“Taj rani čin međusobnog poštovanja postavio je temelje partnerstvu koje je kroz godine ojačalo, prolazeći kroz mnoge izazove vremena, i danas stoji kao primjer otpornosti, dosljednosti i aktuelnosti u sve kompleksnijem globalnom okruženju“, kazao je Milatović.

Kako je naveo, tokom čitave crnogorske istorije, a naročito od obnove nezavisnosti 2006. godine, SAD su bile postojan partner i iskren prijatelj Crnoj Gori.

„Podrška koju smo dobijali u jačanju naših demokratskih institucija, izgradnji transparentne i odgovorne uprave, te na našem evroatlantskom putu, bila je i ostala neprocjenjiva”, rekao je Milatović.

On je kazao da je saradnja dvije države kao saveznica unutar NATO-a, dostigla do sada nezabilježen nivo.

Milatović je istakao da je uvjeren da će ispunjenjem strateškog cilja — punopravnog članstva u Evropskoj uniji, SAD dobiti još jednog pouzdanog partnera unutar evropske porodice naroda.

„Naše strateško partnerstvo nastavlja da se širi i produbljuje u oblastima odbrane, ekonomskog razvoja, diverzifikacije energetskih izvora, reforme pravosuđa, digitalne transformacije, inovacija, kulture i obrazovanja, ali prije svega, u izgradnji institucija koje služe javnom interesu“, kazao je Milatović.

On je naveo da su, iako različite po veličini i geografskoj poziciji, Crna Gora i SAD duboko povezane kroz vrijednosti koje baštine.

Milatović je poručio da današnji događaj treba da posluži kao nova potvrda posvećenosti daljem njegovanju partnerstva.

„Neka ova Ambasada bude mnogo više od diplomatskog predstavništva, neka bude most između naših naroda, naših institucija i naših zajedničkih težnji. Neka živi prijateljstvo Crne Gore i SAD“, rekao je Milatović.

Direktorka Biroa za izgradnju objekata u inostranstvu (OBO) Patriša Lesina rekla je da su transformacija kojoj se svjedočilo prethodnih godina i današnje obilježavanje novog poglavlja, značajan podsjetnik na napredak koji su Crna Gora i SAD zajedno postigli.

„Misija OBO je jasna – obezbijediti najefikasnije uslove za sprovođenje američke diplomatije u inostranstvu, kako bismo učinili da SAD budu sigurnije, jače i prosperitetnije“, rekla je Lesina.

Kako je kazala, nova zgrada Ambasade trajni je simbol jakih veza i saradnje između Crne Gore i SAD.

Lesina je zahvalila svima koji su doprinijeli da velelepni diplomatski objekat postane stvarnost.

„Svako od vas bi trebalo da bude veoma ponosan znajući da ova zgrada predstavlja trajno ulaganje u odnose SAD i Crne Gore“, rekla je Lesina.

Ona je istakla da nova zgrada simbolizuje snagu odnosa Crne Gore i SAD-a.

„To je mjesto gdje će se okupljati diplomate, poslovni lideri i građani, kako bi stvorili nove mogućnosti, ojačali privrednu i bezbjednosnu saradnju i unaprijedili našu zajedničku posvećenost demokratiji i prosperitetu“, rekla je Lesina.

Ona je navela da je Crna Gora posebno poznata po postoprimstvu.

„Svih ovih godina ste sjajni domaćini mojim kolegama i našoj Ambasadi. Ovo je prijateljstvo koje će dugo trajati“, poručila je Lesina.

Kako je kazala, američki i crnogorski narod dijele dugu istoriju saradnje i razvoja, koja je prerasla u snažno i trajno partnerstvo.

„Ova zgrada je odraz te duboke povezanosti, ne samo po svojoj namjeni, nego i po samom dizajnu. Ona oličava crnogorsko kulturno nasljeđe , objedinjujući tradiciju i modernizam“, rekla je Lesina.

Danas je otvorena nova zgrada Ambasade SAD u Podgorici, čime se završava prva faza izgradnje Ambasadinog kompleksa.

Moderne prostorije obezbijediće osoblju Ambasade najsavremeniji radni ambijent i povećavajući operativnu efikasnost.

Vlada SAD uložila je 264 miliona USD u izgradnju novog kompleksa.

U prvoj fazi, čiji početak je obilježen polaganjem kamena temeljca 2020, izgrađena su četiri od šest novih objekata, unaprijeđena komunalna infrastruktura i obnovljena spoljna ograda.

U drugoj fazi, koja je u toku, biće izgrađena preostala dva objekta, a preostali radovi biće završeni do 2027. godine.

