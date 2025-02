SAD snažan oslonac Crnoj Gori za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Napredak Crne Gore u sprovođenju reformi se prepoznaje, a Sjedinjene Američke Države (SAD) će nastaviti da budu snažan oslonac Crnoj Gori u naporima da postane punopravna članica Evropske unije (EU).

To je ocijenjeno na sastanku ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića sa američkom kongresmenkom Klaudijom Teni, u Vašingtonu.

U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova navodi se da je Teni istakla da SAD cijene partnerstvo sa Crnom Gorom i da će nastaviti da podržavaju evropski put države.

“Ocijenivši pozitivnim napredak u sprovođenju reformi, poručila je da će SAD nastaviti da budu snažan oslonac Crnoj Gori u naporima da postane punopravna članica EU”, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je naglasio da savezništvo Crne Gore i SAD u okviru NATO-a ima posebnu vrijednost u uslovima izmijenjenih bezbjednosnih prilika.

On je podsjetio da Crna Gora u potpunosti usklađuje vanjsku politiku sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU), ističući da Crna Gora čvrsto stoji uz svoje saveznike u očuvanju međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima.

Kakoje saopšteno, na odvojenom sastanku Ibrahimovića sa senatorkom Džin Šahin, potvrđena je snažna opredijeljenost obje strane za produbljivanje saradnje i partnerstva.

Ibrahimović je zahvalio Šahin na kontinuiranom angažmanu i podršci Crnoj Gori, ističući da cijeni napore i doprinos jačanju sveukupnih veza između dvije države.

Šahin je ponovila podršku SAD-a evropskoj perspektivi Crne Gore, ističući važnost nastavka reformi i ispunjavanja kriterijuma za članstvo u EU.

“Sagovornici su izrazili zadovoljstvo bilateralnom saradnjom koja se kontinuirano razvija na svim nivoima, istakavši da dvije države usko sarađuju i na multilateralnom planu”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su Ibrahimović i Šahin razgovarali i o drugim pitanjima značajnim za unaprjeđenje odnosa između dvije države, kao i o aktuelnim geopolitičkim izazovima u regionu i svijetu.

Kako je saopšteno, na sastancima Ibrahimovića sa Teni i Šahin, konstatovano je da su odnosi između Crne Gore i SAD prijateljski i sadržajni, uz

značajan potencijal za njihovu nadogradnju kroz dodatno jačanje političkog dijaloga i unaprjeđenje partnerske saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

