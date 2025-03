SAD privremeno obustavile vojnu pomoć Ukrajini

Vašington, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) odlučile su da privremeno obustave vojnu pomoć Ukrajini, nekoliko dana nakon oštre rasprave između predsjednika te dvije zemlje, Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog, potvrdio je zvaničnik Bijele kuće.

“Predsjednik je bio jasan da je usredsređen na mir. Potrebno je da i naši partneri budu posvećeni tom cilju. Privremeno obustavljamo i razmatramo našu pomoć da bi osigurali da doprinosi rješenju”, rekao je visoki zvaničnik Trampove administracije za Glas Amerike.

Agencija Rojters prenijela je, pozivajući se na izvještaj Blumberga, da će biti obustavljeno slanje sve američke vojne opreme, uključujući oružje u tranzitu u avionima ili na brodovima ili koje se nalazi u tranzitnim područjima u Poljskoj.

Tramp je prethodno novinarima u Bijeloj kući rekao da nije razgovarano o suspendovanju vojne pomoći Ukrajini, ali je dodao da bi Zelenski trebalo da više cijeni podršku Vašingtona.

Amerika je do sada izdvojila milijarde USD vojne pomoći za Kijev.

Tramp je u ponedjeljak, na svojoj mreži Truth social, ponovo oštro kritikovao Zelenskog zbog njegove izjave da je dogovor o kraju rata sa Rusijom “i dalje veoma daleko”.

On je ocijenio da je to najgora izjava i da Amerika to neće još dugo tolerisati, te ponovio da Zelenski ne želi mir dok god ima američku podršku.

