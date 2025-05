Sa protesta na Cetinju ponovli zahtjev za odgovornost

Podgorica, (MINA) – Grupa građana, nezadovoljnih reakcijom nadležnih institucija na tragedije koje su se dogodile na Cetinju, blokirala je danas na dva sata saobraćaj na putu Podgorica – Cetinje, u mjestu Kruščevo ždrijelo.

Blokada je počela u 17 sati i 26 minuta i trajala sat duže nego prethodnih dana, nakon što su organzatori poručili da će danas radikalizovati protest.

Vesna Pejović, majka Nataše Martinović (35) i baba Marka (7) i Mašana (11) Martinovića, koje je Vuk Borilović ubio 2022. godine na Cetinju, kazala je da su “užasne i strašne” političke ocjene kojima se grupa građana koja protestuje na Kruševom ždrijelu povezuje s partijama i bezbjednosno interesantnim osobama, prenosi Portal Vijesti.

“Iako nas zovu “šaka jada”, radimo posao kao da nas je hiljadu ovdje”, rekla je Pejović.

Ona je naglasila da im je žao ljude koji čekaju u kolonama, ali da nijesu stvarali problem nikome ko je bio bolestan i kome je prolaz bio hitan.

Pejović je rekla da traže odgovornost “svih koji su odgovorni moralno i krivično”.

“Kad nisu Vuku Boriloviću uzeli oružje prije masakra, to je najkritičnije”, kazala je Pejović.

Prema njenim riječima, država i politički uticaj napravili su da se Boriloviću puška ne oduzme prije masakra.

Pejović je poručila da nema odustajanja.

“Što nas budu više ignorisali, bićemo sve žešći”, kazala je Pejović.

Na Cetinju su se, tokom manje od tri godine, dogodila dva masovna ubistva u kojima je ubijeno 19 osoba.

Borilović je u avgustu 2022. godine ubio šest osoba, među kojima i dvoje djece.

Aco Martinović ubio je 1. januara ove godine 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri od kojih je jedna preminula u četvrtak u Kliničkom centru Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS