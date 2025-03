Ružić priznanje za doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada

Podgorica, (MINA) – Vanredna profesorica Fakulteta političkih nauka (FPN) Nataša Ružić dobitnica je priznanje Univerziteta Crne Gore (UCG) za doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada.

Kako je saopšteno iz UCG, Ružić je za tu nagradu predložilo Vijeće FPN-a, a priznanje joj je uručio rektor Vladimir Božović.

Iz UCG su rekli da je Ružić jedna od ključnih figura u razvoju medijskih i komunikacijskih studija na Univerzitetu.

“Njena akademska karijera obilježena je zapaženim rezultatima u nastavi i bogatom naučnoistraživačkom produkcijom, čime je dala značajan doprinos razvoju nauke u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Ružić je svoje akademsko usavršavanje započela na prestižnim međunarodnim institucijama, među kojima se izdvaja Državni univerzitet „Družba narodov“ u Moskvi, gdje je stekla zvanje magistra nauka s najvišom ocjenom.

Doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu političkih nauka UCG, čime je, kako su naveli iz UCG, zaokružila snažan naučni i akademski temelj.

“Dodatnu istraživačku dimenziju dala je angažmanom na Institutu za političke nauke Univerziteta u Beču, gdje je razvijala istraživanja iz oblasti uticaja interneta na društvene promjene”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je, kroz svoju univerzitetsku karijeru, Ružić kontinuirano doprinosila ugledu FPN-a kako kroz neposredan nastavni rad, tako i kroz organizaciju i vođenje studijskih programa.

Iz UCG-a su rekli da je Ružić, kao prodekanica za nastavu i razvoj na FPN-u, te kao rukovoditeljka Studijskog programa Medijske studije i novinarstvo, imala ključnu ulogu u modernizaciji i osavremenjavanju nastavnih planova u skladu sa savremenim društvenim izazovima.

Kako su dodali, njena naučna bibliografija uključuje poglavlja u monografijama od nacionalnog značaja i više desetina naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima visokog rejtinga, kao što su Studia Europejskie, Communication and Media, CM, Anthropological Notebooks i drugi.

“Tematski okvir njenog istraživačkog rada obuhvata širok spektar savremenih i relevantnih pitanja: od medijske pismenosti, medijskog populizma, dezinformacija, skrivenog i prirodnog oglašavanja, preko transformacije medijskog sistema u Crnoj Gori, do uloge medija u informisanju građana o evropskim integracijama i klimatskim promjenama”, navodi se u saopštenju.

Iz UCG su kazali da angažman Ružić nije ograničen samo na akademsku zajednicu, te da se psebn ističe njena saradnja s UNICEF-om, u okviru koje je razvila priručnike i vodiče za studente i profesore, sa fokusom na dječja prava i odgovornu novinarsku praksu.

“Dodjelom ovog priznanja, UCG potvrđuje značaj njenog doprinosa razvoju naučnoistraživačkog rada i akademske zajednice u cjelini”, kaže se u saopštenju.

