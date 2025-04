Rute: Mladi da doprinesu zajedničkoj bezbjednijoj budućnosti

Budva, (MINA) – NATO alijansi potrebni su glasovi mladih, njihova inspiracija i energija, poručio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute i pozvao mlade da doprinesu zajedničkoj bezbjednijoj budućnosti.

Rute je to naveo u video poruci na otvaranju NATO Samita mladih, koji je organizovao Atlantski savez Crne Gore u partnerstvu sa Alijansom.

On je istakao da je danas, sa ratom u Evropi i porastom nesigurnosti, NATO potreban više nego ikada.

„NATO se prilagođava za budućnost, a to ne možemo bez vas“, poručio je Rute, obraćajući se mladima.

Prema njegovim riječima, Alijansi su potrebni glasovi mladih, njihova inspiracija i energija.

„Za bezbjednosne izazove sa kojima se suočavamo danas potrebna su mišljenja mladih“, rekao je Rute.

On je poručio da je glas mladih onaj glas koji se računa za zajedničku budućnost.

„Izborite se da budete za stolom i da se vas glas čuje“, naglasio je Rute.

