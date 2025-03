Ruski državljanin pokušao da pređe granicu sa falsifikovanom vozačkom

Podgorica, (MINA) – Službenici bjelopoljske policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv ruskog državljanina A.K.(62) zbog posjedovanja falsifikovane vozačke dozvole, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije i Frontex-a, na graničnom prelazu Dobrakovo, posumnjali u ispravnost vozačke dozvole A.K., koji je graničnoj provjeri pristupio vozeći putničko motorno vozilo beogradskih registarskih tablica.

Službenici policije su, kako je saopšteno, na vozačkoj dozvoli zapazili izvjesna odstupanja i nepravilnosti u pogledu štampe.

“Kriminalističkom obradom policija je došla do sumnje da je A.K. predmetnu vozačku dozvolu kupio u Rusiji za iznos od 500 EUR”, navodi se u saopštenju policije.

Oni su kazali da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, po čijem je nalogu protiv A.K. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS