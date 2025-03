Ruski državljanin osumnjičen za razbojničku krađu

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije uhapsili su ruskog državljanina M.D. (50) osumnjičenog za razbojničku krađu 2018. godine.

Navodi se da je M.D. potraživan zbog sumnje da je 27. jula 2018. godine, zajedno sa A.K.(39), takođe ruskim državljaninom, počinio krivično djelo razbojnička krađa, na štetu jedne osobe iz Podgorice.

„Oni su, kako se sumnja, prethodno, na teritoriji opštine Podgorica obijali stanove, a prilikom jedne krađe zatekao ih je vlasnik, kada su prema njemu upotrijebili silu, i uz prijetnju nožem oduzeli mu novac i fotoaparat nakon čega su se dali u bjekstvo“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici danas sproveli M.D. u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija.

