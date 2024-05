Ruski državljani osumnjičeni za krađu preko 23 hiljade EUR iz bankomata

Podgorica, (MINA) – Tivatska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv ruskih državljana K.P. (34) i P.Z. (34) zbog sumnje da su ukrali preko 23 hiljade EUR iz bankomata jedne banke u Tivtu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, K.P. i P.Z. su trenutno nedostupni nadležnim organima i policija za njima intenzivno traga.

Navodi se da se K.P. i P.Z. sumnjiče da su krivično djelo teška krađa izvršili 26. januara u Tivtu.

„Na način što su upotrebom podesnog sredstva i fizičke snage napravili oštećenja u spoljašnjem dijelu jednog ATM bankomata, odakle su otuđili 23.350 EUR“, kaže se u saopštenju.

