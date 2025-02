Ruska državljanka uhapšena zbog trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su rusku državljanku A.N. (41), zbog sumnje da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima na štetu svog sedmogodišnjeg djeteta, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su im građani prijavili da se na ulici naspram jednog hotela u Budvi nalazi dijete koje prosjači.

Navodi se da su policijski službenici izašli na lice mjesta, zajedno sa službenicima Centra za socijalni rad.

Kako su kazali iz policije, nakon niza preduzetih mjera i radnji utvrđen je identitet djeteta i njegove zakonske starateljke, od koje su službenici kasnije prikupili obavještenja.

„Zbog sumnje da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima na štetu svog sedmogodišnjeg djeteta, uhapšena je A.N, ruska državljanka sa prebivalištem u Budvi“, kaže se u saopštenju.

Ona je, kako se sumnja, krivično djelo koje joj se stavlja na teret izvršila tako što je, zloupotrebom povjerenja i odnosa zavisnosti, a u cilju eksploatacije njegovog rada, oštećenog prinudila na prosjačenje.

„Po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, službenici Centra za socijalni rad Budva su oštećenog i njegovog petogodišnjeg brata smjestili u Centar „Ljubović““, navodi se u saopštenju.

A.N. je, kako su rekli iz policije, uz krivičnu prijavu sprovedena Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

