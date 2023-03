Rukovodioci ODT u nedjelju da organizuju pojačana dežurstva

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović pozvala je rukovodioce osnovnih državnih tužilaštava (ODT) da u nedjelju, na dan predsjedničkih izbora, organizuju nesmetan rad i pojačana dežurstva, kako bi se blagovremeno reagovalo u eventualnim slučajevima kršenja zakona.

Iz Kabineta Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) saopšteno je da je Begović organizovala u Podgorici sastanak sa rukovodiocima državnih tužilaštava u Crnoj Gori, tokom kog je predstavila način rada državnotužilačke organizacije u narednom periodu.

“Begović je rukovodioce ODT-a, koja su nadležna za krivična djela protiv izbornog prava, pozvala da povodom predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, u nedjelju organizuju nesmetan rad i pojačana dežurstva kako bi se blagovremeno reagovalo u eventualnim slučajevima kršenja zakona”, kaže se u saopštenju.

Ona je, kako se navodi, skrenula pažnju rukovodiocima da u svim slučajevima nasilja reaguju brzo i efikasno kako bi se žrtve nasilja ohrabrile da ta krivična djela prijavljuju.

Begović je rukovodioce upoznala sa preporukama Evropskog Komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Iz Kabineta VDT-a rekli su da je bezbjednost državnih tužilaštava takođe bila jedna od tema sastanka.

“Dogovoreno je da svi rukovodioci VDT-u dostave izvještaje o situaciji u svojim tužilaštvima kako bi nedavno formirana međuresorska Radna grupa za unapređenje pitanja bezbjednosti u pravosuđu imala precizne informacije i uvid u situaciju u svakom tužilaštvu pojedinačno”, kaže se u saopštenju.

Sastanku sa Begović prisustvovali su rukovodioci Specijalnog državnog tužilaštva, Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i svih 13 ODT.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS